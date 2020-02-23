麻辣鍋夾出一塊「菜瓜布」 真相曝光笑翻網友：遭媽媽惡整？

許多人喜歡嗑麻辣鍋，冬天來上一碗絕對是天堂級享受，日前有網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，近日家中煮麻辣鍋來吃，沒想到竟從湯裡夾出一塊「菜瓜布」，原以是媽媽眼花誤看成食材，經過再三確認才釐清真相，這謎樣物品的真面目是麻辣鍋湯底，結局反轉笑翻上千名網友。

照片中可見，原PO拿木耳和被煮爛的「菜瓜布」對比，兩者皆為黑褐色，外觀為花瓣造型，不仔細看容易讓人混淆，這讓原PO無奈直呼，「拜託大家告訴家人以後菜瓜布請買綠色的，否則會被媽媽當木耳丟下去煮」。

原以為事件順利落幕，但原PO事後更新貼文表示，「誤會媽媽了...她剛剛走到廚房發現菜瓜布還在，結果居然是麻辣鍋的湯底」，讓他覺得既好笑又生氣，不過也頓時鬆了一口氣。

貼文一出，引來許多網友熱議，「超屌的結局反轉」、「請問陰影面...哈哈」、「媽媽應該笑倒了」、「其實是媽媽要惡整你吧！」、「原本起雞皮疙瘩，看到後來笑到不行」、「這篇貼文提醒我們不能以貌取人XD」、「還以為在看柯南」。