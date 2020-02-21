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老闆指示經文「中翻英」 女網友崩潰：連中文都看不懂

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友下班前被老闆叫去身邊，要她幫忙把經文翻成英文。 圖擷自<a href=https://www.dcard.tw/f/funny/p/233103856 target=Dcard" title="女網友下班前被老闆叫去身邊，要她幫忙把經文翻成英文。 圖擷自Dcard">
女網友下班前被老闆叫去身邊，要她幫忙把經文翻成英文。 圖擷自Dcard

一位女網友在Dcard發文，某天快下班之前被老闆叫去身邊，接著聽了一連串他去屏東宮廟的參訪心得。不料老闆講到一半停下來，突然拿出一張「文昌帝君陰騭文」，要她幫忙翻譯。她拿到之後大嘆「連中文都看不懂」，崩潰發文分享老闆奇特「中翻英」要求，竟意外被神救援。

原po起初還開玩笑稱讚看起來很不錯，「這是讀了就會考一百分的嗎」，沒想到老闆卻一本正經的跟她說「你幫我翻譯成英文」。接過來之後仔細瀏覽了一遍，她發現困難程度遠遠超乎想像。冷靜思考之後決定先從文言文翻成白話文，再想辦法翻譯成英文。無奈問題並沒有因此減少，原po這時才發現「連中文都不知道是什麼意思了…」投降大喊真的不行了。

不少人直接聯想到google翻譯絕招，苦主試了之後發現還是悲劇，只見其中「廣行陰騭，上格蒼穹」被翻譯成Guang Xing Yin Yuan，根本只是拼音而非真正的英文。

原po嘗試用Google翻譯卻失敗收場。 圖擷自<a href=https://www.dcard.tw/f/funny/p/233103856 target=Dcard" title="原po嘗試用Google翻譯卻失敗收場。 圖擷自Dcard">
原po嘗試用Google翻譯卻失敗收場。 圖擷自Dcard

不久後有網友稱自己太無聊就一句一句丟去google翻譯，直接po出完整的英文翻譯版本，被猛讚根本是神人，但事後被拆穿只是從其他網頁複製貼上

該篇文章釣出宗教學研究所的網友，提醒從文言文到白話文再到英文，可能已經離經典的原意很遠了。而且文化背景的相關知識，很難被精準翻譯出來，非常容易淪為有看沒有懂。

奇怪的要求也引發討論，不少人好奇這算工作範圍嗎，「哈囉老闆加薪我就翻」，「我中文系也不會，要跪了」、「就是為了讓你請辭吧」、「沒看羅馬拼音我還不知道那個字念ㄩㄢ」。不過根據教育部字典，「騭」的讀音並非ㄩㄢ，而是ㄓˋ，由此看來google翻譯並非萬能。

職場 Google 加薪 離職

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