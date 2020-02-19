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影／超紓壓！臉上痘痘「擠出珍珠」 網狂重播大讚：完美

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人覺得擠痘痘影片很紓壓。 圖／ingimage
有些人覺得擠痘痘影片很紓壓。 圖／ingimage

網路流傳不少擠痘痘、清粉刺的影片，看到大量「內容物」噴出的畫面，明明很噁心，卻有人覺得超級紓壓。近日出現一則擠痘痘影片，擠出的白色物質竟成圓珠狀滾落，讓網友驚呼：「這根本是珍珠吧！」

日前網友在大學生論壇「Dcard」分享一則「擠痘痘」影片，收獲大量好評。與其他擠痘影片如擠奶油般源源不絕不同，片中主角呈現潔白渾圓的球體，甚至帶有一點珠光，最後脫出時乾脆俐落地往下掉，留下一個完美大洞，讓PO文者瘋狂重播近10次，直呼「身心療癒」、「這不是痘痘是珍珠」。

影片中擠出一顆渾圓珍珠。 圖／擷自instagram@satisfying_s.a影片
影片中擠出一顆渾圓珍珠。 圖／擷自instagram@satisfying_s.a影片

網友們也點讚力挺：「舒服」、「阿斯～」、「完美」、「通體舒暢」、「到底為什麼會那麼潔白無暇啦」、「是一顆很乾脆的珍珠呢」、「今晚，我想來一杯白玉歐蕾」。由於該顆痘痘與珍珠相似度100%，不少網友也產生疑問：「他是怎麼把珍珠塞進那個洞的」、「那個……亮白到反光真的是粉刺嗎」、「越看越滿臉問號，他的臉會產生珍珠？」、「我男友看完說：他是蚌嗎」。

由於形狀滾圓，清除時也沒有「爆血」，有網友推測這顆可能是「脂肪粒」：「好像是因為保養品分子太大皮膚吸收不了，一層層的包起來，就會變這樣。但這是用了多少的保養品才能變那麼大顆」。

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