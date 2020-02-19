單身女大生自製巧克力「閃亮如寶石」 日網友讚嘆：精品等級！

適逢情人節，許多人都紛紛為了自己的心上人或另一半準備巧克力。而在推特上的日本網友間，也流傳著一組照片，照片中彷彿寶石一般的巧克力閃閃發亮，讓許多人不禁好奇這是哪一間店所製作的產品。

事實上，這是日本網友Sae自製的巧克力。她在情人節前夕貼出了這張照片，寫著「沒有男友的二十一歲女學生所做的情人節巧克力...細節方面也都講究地完成了。敬請查收。」

網友們看到Sae所做的巧克力，紛紛讚嘆不已：「這個奢華感讓人歎為觀止」、「完全可以開店了」、「簡直是皮耶・瑪歌尼尼（比利時巧克力之神）的等級了」、「閃閃發亮好像寶石一樣」、「根本是百貨公司賣的高級貨」、「野生的Godiva出現」等留言源源不絕。

根據Togetter報導，Sae來自日本東京，沒有上過任何甜點學校，靠著自學研究製作甜點的技巧，「我的夢想是成為連細節都可以做得精巧的糕點師傅或巧克力師。」如此發下豪語的她，不只雕琢著甜點的外觀，也相當注重甜點整體的氛圍。

Sae第一次進行甜點製作是在去年的情人節，當時為了讓正在交往的男友開心，嘗試了初次的馬卡龍製作。由於馬卡龍是一種對於溫度和濕度非常敏感的甜點，她也失敗了很多次，但為了要在情人節之前成功而不斷練習，反而讓她對甜點製作變得無法自拔。她表示，自己對於甜點的理念是，「要讓女孩子看一眼就心動」，也因此，她在甜點上放入精巧的心思，追求「在外面的店家購買不到的可愛」。

其實，Sae是短期大學（類似國內二專）營養科的學生。原本以成為營養師為目標的她，在職涯規劃的過程中，突然覺得這不是她想要的生活。對於自己人生該「奉獻」在什麼事情上，她仔細考慮過後，便將方向鎖定於甜點。今年春天從短期大學畢業後，她打算在甜點學校進行為期一年的進修，精進自己的技術與知識，以成為糕點師傅兼巧克力師為目標邁進。