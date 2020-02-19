快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單身女大生自製巧克力「閃亮如寶石」 日網友讚嘆：精品等級！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友Sae手工製作的巧克力，讓推特上的網友們驚艷。圖／<a href=Twitter" title="日本網友Sae手工製作的巧克力，讓推特上的網友們驚艷。圖／Twitter">
日本網友Sae手工製作的巧克力，讓推特上的網友們驚艷。圖／Twitter

適逢情人節，許多人都紛紛為了自己的心上人或另一半準備巧克力。而在推特上的日本網友間，也流傳著一組照片，照片中彷彿寶石一般的巧克力閃閃發亮，讓許多人不禁好奇這是哪一間店所製作的產品。

事實上，這是日本網友Sae自製的巧克力。她在情人節前夕貼出了這張照片，寫著「沒有男友的二十一歲女學生所做的情人節巧克力...細節方面也都講究地完成了。敬請查收。」

網友們看到Sae所做的巧克力，紛紛讚嘆不已：「這個奢華感讓人歎為觀止」、「完全可以開店了」、「簡直是皮耶・瑪歌尼尼（比利時巧克力之神）的等級了」、「閃閃發亮好像寶石一樣」、「根本是百貨公司賣的高級貨」、「野生的Godiva出現」等留言源源不絕。

根據Togetter報導，Sae來自日本東京，沒有上過任何甜點學校，靠著自學研究製作甜點的技巧，「我的夢想是成為連細節都可以做得精巧的糕點師傅或巧克力師。」如此發下豪語的她，不只雕琢著甜點的外觀，也相當注重甜點整體的氛圍。

Sae第一次進行甜點製作是在去年的情人節，當時為了讓正在交往的男友開心，嘗試了初次的馬卡龍製作。由於馬卡龍是一種對於溫度和濕度非常敏感的甜點，她也失敗了很多次，但為了要在情人節之前成功而不斷練習，反而讓她對甜點製作變得無法自拔。她表示，自己對於甜點的理念是，「要讓女孩子看一眼就心動」，也因此，她在甜點上放入精巧的心思，追求「在外面的店家購買不到的可愛」。

其實，Sae是短期大學（類似國內二專）營養科的學生。原本以成為營養師為目標的她，在職涯規劃的過程中，突然覺得這不是她想要的生活。對於自己人生該「奉獻」在什麼事情上，她仔細考慮過後，便將方向鎖定於甜點。今年春天從短期大學畢業後，她打算在甜點學校進行為期一年的進修，精進自己的技術與知識，以成為糕點師傅兼巧克力師為目標邁進。

巧克力 情人節 甜點 大學生

延伸閱讀

玉米田中暗藏求婚 德國農民浪漫瞬間被Google Maps拍下

想賺大錢！英男拍賣存放10年雪球 結局笑翻

影／真實版PS我愛你 美國婦人收到亡夫情人節禮物瞬間淚崩

他秀出私藏的百年機關存錢筒 日本網友激動：跪求復刻！

相關新聞

單身女大生自製巧克力「閃亮如寶石」 日網友讚嘆：精品等級！

適逢情人節，許多人都紛紛為了自己的心上人或另一半準備巧克力。而在推特上的日本網友間，也流傳著一組照片，照片中彷彿寶石一般的巧克力閃閃發亮，讓許多人紛紛好奇這是哪一間店所製作的產品。

他秀出私藏的百年機關存錢筒 日本網友激動：跪求復刻！

一台刻著「帝國安心貯金機」字樣的存錢筒。這個存錢筒生產於1926年，從左到右分別有四個開口，寫著「50」、「自由」、「10」、「5」等字樣...

玉米罐頭用了多少根玉米？ YouTuber實測解答

香甜金黃的玉米粒罐頭除了用於料理、擺盤外，因已經煮熟，也是蠻適合懶人速食用。但一罐玉米罐到底是用多少根玉米製成的？一名俄羅斯的YouTuber實拍還原過程為大家解答。

煎蛋前搖晃雞蛋會比較美味？ 網友分析用途：打出來更漂亮

早餐是一天中最重要的一餐和活力泉源，所以常可在早上通勤的尖峰時段見到早餐店滿滿都是人。昨（17）日有一名網友在PTT上PO文提到，自己在中午時段去了一間常去的中式早餐店用餐，一如往常的點了荷包蛋，但他卻發現老闆娘的一個「小動作」，於是就讓他好奇的問道「這樣的做的用途是什麼？」

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾瘋搶口罩、消毒水等防疫物資，各賣場貨架常被掃光，好市多本檔期一項優惠商品，才第一天上架就被搶購一空，網友驚訝「以前特價也沒人要搶」。

她驚見郵局櫃檯下有神秘小洞 網友神解是這個作用

大家都有到金融機構辦事過，但在等待叫號的過程中，是否會留意周遭環境呢？一名女網友在臉書PO出一張照片，她表示自己到郵局辦事時，無意間看到櫃檯下開了好幾個小洞，不知道是有何作用，於是上網請教鄉民們。照片一出也引起許多人的熱烈討論，網友歪樓搞笑留言，但也有人提出比較有可能的作用。

他「戶頭多2百萬」打給銀行確認 得知真相連忙道歉網笑翻

一名網友在「Dcard」發文，自己的堂弟收到銀行寄來的gmail，驚覺戶頭餘額竟多了2百萬，全家焦慮一晚後，隔天堂弟打給銀行詢問，經過長時間交涉確認才發現是弟弟漏看「小數點」，讓原PO無奈直呼，「對不起銀行姐姐讓您見笑了，我會好好教育我堂弟的」。

影／日本JR英語聲優重現「魔性廣播」 網友：看真人再聽會起雞皮疙瘩

每天搭乘捷運、火車上下班的通勤族，對車站及列車上的廣播聲印象總是特別深刻。在日本也是如此，電車、新幹線內的站名、注意事項廣播，早已成為民眾日常生活中最為熟悉的聲音。日前負責日本東海道新幹線的英語廣播員唐娜就在社群媒體Twitter上，Po出自己與其它2線列車廣播員相聚的影片。3人一開口，電車場景立馬浮現在眾人腦海。

新冠肺炎空服員「手畫飛機餐」防疫 超有才作法網狂讚

新冠肺炎疫情快速擴散，各國機場提高防疫規格，第一線值勤工作人員也不敢鬆懈，有網友分享空服員為減少開口說話，所以詢問機上餐點時，改拿畫有魚、雞選項的紙張，照片在網上曝光，引發許多網友熱議。

高速公路驚見短裙少女攀附車尾 他急忙報警真相卻讓網友笑翻

近日有日本網友於Twitter分享一則怪事，影片紀錄車主於高速公路駕車時，突然看到前方巴士竟有一名短裙少女攀附在車尾...

這郵寄地址太奇特 一看網友全笑翻

有些地名的取名方式可能跟地方的歷史和習俗有關，但有些名稱卻只是為了好玩有趣而取的，但如果取成諧音往往會造成一些誤會。日前有位網友在網上分享，他貼出一段對話紀錄，只見他準備寄送東西給朋友，但由於對方因為出國無法收取，只好委託他寄送至一處社區，沒想到當原PO看到社區名後直接傻眼，而貼文一出後，立刻吸引了百位網友留言回覆。

他逛日本賣場發現「透明鞋」 網友看了盛讚：重大發明！

許多家長或許曾經為了幫孩子買鞋子而傷透腦筋，有些孩子無法正確地表達鞋子的尺寸，即使試穿以後也無法自己判斷鞋子是否真正合腳。然而，這種狀況或許有了解套。日本一名網友在逛賣場時就發現到，賣場內提供一種可以看見腳尖的透明鞋，可以用來量測兒童的鞋碼。網友隨即發文到推特上，引起熱議。

熱門新聞

他買gogoro因維修費秒換回油車 網友一看明細：真的有點貴

媽媽擔心英國女兒無口罩可用 她精心縫製布口罩卻不能出口

捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

鼎泰豐小籠包算不算台灣之光？ 網一面倒：應該改賣炒飯

疫情衝擊日本AV界 紗倉真菜見面會3大規定：全程要戴

台北捷運路線大比拚 網友一致討厭棕線：又小又擠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。