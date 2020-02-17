防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾瘋搶口罩、消毒水等防疫物資，各賣場貨架常被掃光，好市多本檔期一項優惠商品，才第一天上架就被搶購一空，網友驚訝「以前特價也沒人要搶」。

一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團PO文，發現好市多濕式衛生紙推出特價優惠，內湖店的貨架竟是空的，驚訝直呼「以前特價也沒人要搶的商品，才第一天特價居然被搶光沒貨」，傻眼納悶「這不是上廁所用的濕式衛生紙而已嗎？」而且店內服務人員告知現在是「非常時期」，進貨時間也無法確定。

貼文一出引來網友熱議，認為是瘋搶防疫物資風潮的延續，酸搶購者只要跟紙有關的都要搶，「報紙、雜誌怎麼不去搶」，有網友笑回「最近國人都鬧肚子了」，貼圖回應「我OK，你先大」。

另有人指出搶購不一定與疫情有關，是「因為特價吧」、「因為需要去買、因為特價去價，都很正常」、「關『瘋搶』、『囤貨』什麼事啊！」、「真的，以前都沒啥人買，竟然限購了、還好夠我女兒擦屁股」。