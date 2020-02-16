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她驚見郵局櫃檯下有神秘小洞 網友神解是這個作用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到郵局辦事，赫然發現櫃檯底下有許多小洞，但不知道有什麼作用，只好上網求助其他網友看法。 圖／翻攝自爆廢公社

大家都有到金融機構辦事過，但在等待叫號的過程中，是否會留意周遭環境呢？一名女網友在臉書PO出一張照片，她表示自己到郵局辦事時，無意間看到櫃檯下開了好幾個小洞，不知道是有何作用，於是上網請教鄉民們。照片一出也引起許多人的熱烈討論，網友歪樓搞笑留言，但也有人提出比較有可能的作用。

原PO日前到郵局辦事時，在等待的過程中她好奇的環顧四周，突然間看到了櫃檯底下開了好幾個小洞，她越看越奇怪，不解這到底有何作用？於是拍下照片並且特地將小洞圈起來，然後上傳到臉書「爆廢公社」求助網友，「請問這有什麼作用嗎？第一次看到…」照片也吸引許多網友的好奇心，紛紛留言猜測其作用性。

有人搞笑的說「老鼠不用借錢過生活嗎？」、「搶劫時櫃檯人員可以從此洞口逃跑」、「腳臭排氣孔」、「這是讓空氣流通，防止有腳臭的人造成工作環境不適」、「平常封起來櫃檯裡面就是游泳池」、「比較好丟煙霧彈」、「妳以為地下交易的窗口在哪？」、「下班的地道」、「方便確認每個櫃檯人員都有腳」、「以前的銀行常常有老鼠會去吃錢，用捕鼠籠都抓不到，這個洞是趕老鼠的」、「銀行行員有時候因業務繁忙會叫外送，但依法規規定除了文書資料的東西不能從窗口進入，所以那是預留給外送員的窗口」。

不過也有網友提出比較有說服力的看法，「感覺就是單純的排水口」、「刷地板水可以流出來」、「應該是安排走線跟排水方便」、「預留的排水孔，萬一發生火災，警報水孔噴水，有孔能流水出去」。雖然網友議論紛紛，但原PO也說她有詢問過櫃檯人員，不過對方表示不清楚。

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