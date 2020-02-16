他「戶頭多2百萬」打給銀行確認 得知真相連忙道歉網笑翻

一名網友在「Dcard」發文，自己的堂弟收到銀行寄來的gmail，驚覺戶頭餘額竟多了2百萬，全家焦慮一晚後，隔天堂弟打給銀行詢問，經過長時間交涉確認才發現是弟弟漏看「小數點」，讓原PO無奈直呼，「對不起銀行姐姐讓您見笑了，我會好好教育我堂弟的」。

原PO在文中提到，堂弟收到銀行寄來的gmail，結果他看完大喊，「我的戶頭怎麼多了2百萬」，阿嬤不敢置信地說，「這一定是詐騙集團，只要你去ATM輸入密碼，錢就會被領光」，因為擔心堂弟上當受騙，老人家焦慮到整晚睡不著。

隔天中午阿嬤把堂弟叫醒，要他趕緊打電話給銀行確認，雙方經過一番交涉，結果銀行員詢問關鍵問句，「您查看一下，餘額的末兩位數字前面，是否有一個點呢？」堂弟回答，「嗯嗯對啊沒錯」，對方則表示，「那是小數點喔！所以您的餘額實際上是2萬元」，此時堂弟恍然大悟發現自己誤會，連忙向銀行員致歉，才結束這場烏龍趣事。

貼文一出，網友笑翻回應，「真是虛驚一場哈哈」、「我小時候跟我媽去領錢，還想說怎麼會有上千萬存款」、「笑歪！你堂弟也帶給銀行姐姐開心的一天」、「我在捷運上快笑死，後勁很強」、「原諒我不爭氣的笑了」。

原PO也在文末提到，「一開始沒人發現是因為阿公阿嬤數學不太好，不懂什麼叫小數點，而我是在堂弟打給銀行時才知道家裡出了什麼事」，事實上這類糗事還不止一樁，之前有民眾在網上興奮表示自己存款突破「8位數」，然而有眼尖網友發現餘額數字是「124,933.00」，也就是只有12萬餘元，誤把小數點後兩位的「0」也計入，空歡喜一場。