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影／日本JR英語聲優重現「魔性廣播」 網友：看真人再聽會起雞皮疙瘩

聯合新聞網 / 綜合報導
JR東日本旗下的列車是不少民眾上下班的主要交通工具。照片來源：JR東日本

每天搭乘捷運、火車上下班的通勤族，對車站及列車上的廣播聲印象總是特別深刻。在日本也是如此，電車、新幹線內的站名、注意事項廣播，早已成為民眾日常生活中最為熟悉的聲音。日前負責日本東海道新幹線的英語廣播員唐娜就在社群媒體Twitter上，Po出自己與其它2線列車廣播員相聚的影片。3人一開口，電車場景立馬浮現在眾人腦海。

分別擔任JR東日本車站、東海道新幹線、JR在來線英語廣播員的克里斯（Chris Wells）、唐娜（Donna Burke）及克里斯泰勒（Christelle Ciari），首度齊聚一堂，3人互相重現自己負責的列車廣播內容，各個都被彼此驚艷。

克里斯：「謝謝您搭乘JR東日本，九號月台發車的列車即將前往新宿站」。

唐娜：「歡迎您搭乘新幹線」。

克里斯泰勒：「下一站是澀谷站，JY20」。

豪華陣容及熟悉的聲音，讓網友們大讚：「聽過一次就再也忘不了了！」、「以後搭電車聽到廣播的時候都會想到你們」、「這真的是夢想中的陣容」、「耳朵幸福到上天堂了」、「真的太讓人印象深刻」、「看著真人唸出這些句子會起雞皮疙瘩！」。

3位英語廣播員除了為各車站、列車服務外，各自都還有不同的身份。像是克里斯還擔任日本電視台NHK World的解說員、唐娜也是歌手，克里斯泰勒還有治療師的頭銜。多才多藝的3人在日本發展活躍，民眾下次前往日本，別忘了仔細辨識他們的聲音！

聲優 通勤族 新幹線

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