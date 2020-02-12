他逛日本賣場發現「透明鞋」 網友看了盛讚：重大發明！

家長或許曾經為了幫孩子買鞋子而傷透腦筋，有些孩子無法正確地表達鞋子的尺寸，即使試穿以後也無法自己判斷鞋子是否真正合腳。然而，這種狀況或許有了解套。

日本一名網友在逛賣場時就發現到，賣場內提供一種可以看見腳尖的透明鞋，可以用來量測兒童的鞋碼。網友隨即發文到推特上，引起熱議。許多網友們都表示：「太棒了！」、「一直在找這個！」

根據日本媒體ねとらぼ報導，這種「腳尖透明鞋」其實是New Balance行之有年的政策，從十五年前左右便開始沿用至今。由於大部分的家長都是透過詢問兒童或是按壓鞋尖的方式來確認兒童的鞋碼，常常導致在賣場購買時孩子說剛好，回到家後卻開始腳痛的狀況。

考量到兒童針對鞋碼容易有表達上的困難，New Balance才設計了這款透明鞋，「我們一般會在針對兒童的啟蒙活動中使用，告訴他們選擇鞋碼的重要性，好讓孩子們都能夠選到適合自己尺寸的鞋子。」

媒體也訪問了店內客人的意見，客人們紛紛表示：「一眼就能確認尺寸，非常清楚！」、「用測量器的話孩子也不一定會乖乖配合，還可能會生氣，有這種鞋子感覺小孩比較會配合。」、「很清楚！很有趣！原來鞋子裡面是長這樣啊！」可以看出家長們的評價也相當地高。