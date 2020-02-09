投100元紙鈔兌幣機掉出逾萬元硬幣 他急用安全帽來裝

許多年輕人都喜歡玩夾娃娃機，除了內容物豐富以外，還能夠享受夾取物品的快感。通常夾娃娃機店裡都沒有店員看顧，為了讓客人方便換幣，店裡都會擺上兌幣機，有網友到一家夾娃娃機店投入100元想換零錢，沒想到卻掉出一大堆的10元硬幣，算一算總共15380元，讓這名網友看傻了眼，趕緊報警並聯絡場主處理。

這名網友在臉書「爆廢公社」貼文表示日前他到一家娃娃機店裡消費，但手邊沒有零錢只有紙鈔，還好店裡有兌幣機，於是他拿了100元鈔票去兌換。照理說100元能換到10枚10元硬幣，但兌幣機卻故障狂掉硬幣，總共掉出來1538枚10元硬幣，金額15380元，讓原PO驚訝不已，趕緊將所有的硬幣裝在安全帽裡。

原PO並沒有起貪念拿走這筆錢，反而趕緊報警處理並聯絡場主，他也拍下照片貼到臉書上，引來網友的熱議。有網友開玩笑的說「你玩的那台是吃角子老虎啊？、「我腦海裡閃過777的畫面」、「你拉到彩金了」、「你確定是娃娃機，不是拉霸機？」、「要五毛給一塊的放大版」、「其實你是第一萬個幸運兒」、「這是我看過最值錢的安全帽」。

還有人讚賞原PO不貪心，「誠實善良會有好報的」、「好孩子，拾金不昧，如果沒有歸還，馬上就上新聞頭條了」、「後面處理方式做的好」、「謝謝你的誠實」、「全還，再拿這一百去買刮刮樂，說不定中更多，1萬多塊零錢不如一張80萬支票」。