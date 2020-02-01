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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

他興奮拆封選舉宣傳「口罩」 網笑歪：戴了沒人敢靠近你

2020-02-01 10:29聯合新聞網 綜合報導

網友看到現在疫情嚴重，想起日前才收到候選人發放的「口罩」，趕忙找出來，結局超展開...
網友看到現在疫情嚴重，想起日前才收到候選人發放的「口罩」，趕忙找出來，結局超展開。圖/Facebook
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武漢肺炎疫情持續延燒，引發國內一陣「口罩慌」，台中一名網友就想到自己在今年大選前，曾拿過候選人發送的「口罩」。當時拿了隨手一放沒真正使用，現在武漢肺炎爆發，他趕緊翻箱倒櫃找出印象中的那些「口罩」。沒想到一拆開才發現，這不是大家現在瘋搶的防疫工具，而是家中廚房的必備小物。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「看到現在大家為了口罩在瘋搶，就想到家裡好像有之前候選人送的口罩」，於是原Po趕緊去把記憶中的「口罩」挖出來，但他仔細查看後才發現，原來候選人送的不是口罩，而是家中廚房必備的「水槽濾網」。

這一排「水槽濾網」被沿著紙板捆成長方形的形狀，顏色、外觀乍看之下真的很像一般民眾在使用的口罩，沒打開根本不會發現它的真面目，讓原Po直呼：「害我高興了一下，這個戴100層也沒用啊」！

網友紛紛回應表示，「口罩之前乏人問津，現在變寶了」、「經你一說，也想起之前在信箱有看到候選人送der口罩，一直懶惰拿出來，是時候去拿出來了。」有網友也幽默地安慰原Po說：「這個也很好用啦⋯我是說用在廚房」有人還笑稱：「戴100層有用啦！沒人敢靠近你，最好的隔離」。

武漢肺炎口罩

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