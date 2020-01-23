年終獎金霸氣發現金 網友驚：厚到紅包袋都塞不下

辛苦了一整年，員工最期待的就是能拿到年終獎金，老闆也藉此感謝員工的辛勞。一名網友創業後公司規模雖然不大，但也逐漸成長穩定，為了獎勵員工，年終獎金都有2至3個月，今年他更將現金裝在紅包袋裡，厚厚的一疊讓網友看了也直呼羨慕。

原PO在臉書「爆廢公社二館」有感而發的表示「創業至今已將近10年沒領過年終，從5人團隊到現在15人…也算是小有成長」，他說公司一直以來都提供盈餘10%-15%回饋給員工當獎金跟員旅，而最近4年的年終獎金也都維持2-3個月，為了就是希望能留下好員工。原PO說雖然領年終跟發年終立場不同，但彼此心情都是愉快的。

他還提到有員工希望年終獎金能直接領現金，因為這樣子比較有感，因此原PO決定今年年終獎金特地用紅包袋裝現金發給同仁，他也將照片PO上網，網友看到厚厚一疊現金驚呼不已。有人羨慕的說「塞不下去了」、「3年就領這麼多」、「這包粗估5~10萬」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「好老闆總是別人的」、「有缺員工嗎？」、「欸～真想tag我們公司老闆，別人的老闆總是特別貼心」。

還有網友稱讚原PO「良心僱主」、「年終是肯定一個員工的表現，真的公司賺錢拿盈餘的拿發才是好老闆」、「一個好老闆才值得員工賣命」、「不錯！大企業的老闆都做不到」、「水幫魚、魚幫水！有好老闆才有好員工」。