母洗澡洗很久！女兒開門一看 驚見精緻山水畫

一名女網友爆料媽媽洗澡時竟悠閒的在牆壁上作畫，讓她看了捨不得擦掉。 圖／翻攝自爆廢公社二館 分享 facebook 每個人洗澡的時間和習慣都不相同，有人速戰速決，也有人會花比較久的時間享受放鬆的時刻。一名女網友在臉書上表示日前媽媽洗澡洗很久，她覺得有點奇怪，就在媽媽洗完後她進到浴室查看，意外的發現牆壁上多了幾處山水畫，讓女網友看了很驚喜。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼文「出賣」媽媽，她說日前媽媽進浴室洗澡卻在裡面待好久，讓她很擔心是否出了什麼事。後來媽媽洗完出來後，原PO好奇的進到浴室查看，意外的發現牆壁的白色磁磚上，竟然多了3幅「山水畫」，原來媽媽趁著洗澡時用墨汁在浴室悠閒的作畫，原PO驚喜的說「媽媽洗澡不洗澡，在浴室待很久閒情逸致畫圖呢！試問我要怎麼不沖到啊？」貼文也引來網友大讚「很有才」。

許多網友讚嘆表示「有天份」、「很棒欸，我喜歡」、「畫得很好耶」、「媽媽好厲害」、「媽媽未免太可愛，好有藝術氣息」；還有人開玩笑地說「原來藝術家都在廁所誕生的」、「可以請媽媽挑戰清明上河圖」、「妳媽是被妳們這些孩子擔誤了的畫家」。

至於要怎麼保存牆壁上的畫作，有網友建議「噴透明漆保護」、「噴一層亮光漆」、「塗一層凡士林」、「透明膠帶貼上去」、「我記得有一種防水噴霧劑，噴上去可以形成薄膜防水，去油漆行或是五金行問問」。