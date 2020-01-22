越看越餓 推特瘋傳「長得像泡麵的植物」真實身分曝光

外型類似玉米，但開出來的花又像泡麵，謎樣植物其是巴拿馬草。圖擷自 Twitter 分享 facebook

大自然中藏著許多奧妙的生物，讓人看了大開眼界！日前日本一家拉麵店在推特上分享幾張植物的照片引起網友熱議，照片中的植物外型類似玉米，但開出來的花又像泡麵，讓大家看了十分好奇，不過有內行網友解答這種植物其實是「巴拿馬草」。

日前日本一家拉麵店「塩生姜らー麺専門店」在推特上PO出幾張外觀特殊的植物照，照片中的植物外表類似玉米，但在葉內的花又像泡麵，而它枯萎後也像是打翻的麵條，一條一條散落在地上，讓店家發文表示「這是世界上最像拉麵的植物」。

這則貼文PO出後高達一萬次的轉發，照片一曝光讓許多網友好奇這到底是什麼植物，網友們也紛紛留言表示「太像了吧」、「越看越餓」、「看了好想吃拉麵」、「如果這個可以吃，那會很有趣」、「有一種要煮很久的錯覺」。

據了解這種植物其實跟玉米一點關係都沒有，它的學名為「巴拿馬草」，產於熱帶美洲，知名的巴拿馬帽就是用這種植物的葉子編織而成，只是大多數人都未曾親眼看過它葉子裡的構造。

巴拿馬草的花是單性的雌雄同株，會排成稠密的穗狀花序，所以雌雄花以螺旋狀排列後，就會有像拉麵的錯覺，而花在盛開後也會變成絲狀散開，看起來就更像從碗中倒出來的拉麵。