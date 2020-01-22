越看越餓 推特瘋傳「長得像泡麵的植物」真實身分曝光
大自然中藏著許多奧妙的生物，讓人看了大開眼界！日前日本一家拉麵店在推特上分享幾張植物的照片引起網友熱議，照片中的植物外型類似玉米，但開出來的花又像泡麵，讓大家看了十分好奇，不過有內行網友解答這種植物其實是「巴拿馬草」。
日前日本一家拉麵店「塩生姜らー麺専門店」在推特上PO出幾張外觀特殊的植物照，照片中的植物外表類似玉米，但在葉內的花又像泡麵，而它枯萎後也像是打翻的麵條，一條一條散落在地上，讓店家發文表示「這是世界上最像拉麵的植物」。
這則貼文PO出後高達一萬次的轉發，照片一曝光讓許多網友好奇這到底是什麼植物，網友們也紛紛留言表示「太像了吧」、「越看越餓」、「看了好想吃拉麵」、「如果這個可以吃，那會很有趣」、「有一種要煮很久的錯覺」。
據了解這種植物其實跟玉米一點關係都沒有，它的學名為「巴拿馬草」，產於熱帶美洲，知名的巴拿馬帽就是用這種植物的葉子編織而成，只是大多數人都未曾親眼看過它葉子裡的構造。
巴拿馬草的花是單性的雌雄同株，會排成稠密的穗狀花序，所以雌雄花以螺旋狀排列後，就會有像拉麵的錯覺，而花在盛開後也會變成絲狀散開，看起來就更像從碗中倒出來的拉麵。
世界一ラーメンぽい植物だってさ。— 塩生姜らー麺専門店MANNISH@神田 (@MANNISH0307) 2019年9月4日
枯れた後の姿がつけ麺の水切るの失敗して落としたみたいになってる。笑 pic.twitter.com/qjarYlv3Ye
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