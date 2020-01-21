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影／不可以逃避…他重現「新世紀福音戰士」倒數器 網友大喊：好痛苦

2020-01-21 10:18聯合新聞網 綜合報導

日本網友設計的「新世紀福音戰士」倒數計時器，讓人胃痛。圖／Twitter
日本網友設計的「新世紀福音戰士」倒數計時器，讓人胃痛。圖／Twitter
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現代社會中，為了解決拖延症的問題，許多人會用日曆、月曆，或是數位式的提醒app來提醒自己工作的「截止期限」。日前，Twitter上的日本網友就研發出了這樣一款「新世紀福音戰士版」的「截止期限倒數」計時器，引發網友熱議。

「新世紀福音戰士」簡稱「EVA」，是一部1995年在日本首播的動畫作品，因前衛的表現手法和突出的宗教象徵，在當時引起兩極的評價與各種爭議。

這個鬧鐘是由日本中部名校名古屋大學的研究生「__KasSA」所設計製造而出，不只將截止期限精確到「秒」以下，還出現了不斷閃爍的「Danger」文字，刺眼地提醒著自己，也讓人想起「新世紀福音戰士」的經典台詞：不可以逃避、不可以逃避、不可以逃避......

這個計時器引起Twitter上許多人的討論，有人表示會聯想到新世紀福音戰士的劇情，「胃好痛」、「好痛苦」，也有其他正在跟論文、工作戰鬥中的人表示，「超想要一個的！」

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