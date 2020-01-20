麥當勞飲料比市售罐裝好喝？網激推2款必點

一名網友在PTT上PO文提到，他認為麥當勞的飲料雖然跟市售罐裝是同品牌，但是口感就是比市售的還要好，更詢問網友「麥當勞的可樂和檸檬紅茶是不是都比市售的厲害？」。記者劉學聖/攝影 分享 facebook

知名連鎖速食業者麥當勞是許多外食族的好選擇，不僅餐點多樣還時常推出新口味，甚至會不定時推出優惠，因此深受廣大外食族的喜愛。昨（19日）就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為麥當勞的可樂和檸檬紅茶都比市售的還要好喝，但是其實品牌明明就是一樣的，卻有這樣的差異，因此他好奇詢問廣大網友「麥當勞的可樂和檸檬紅茶是不是都比市售的厲害？」。

原PO在文中提到，麥當勞的可樂和檸檬紅茶雖然和一般市售罐裝的品牌一模一樣，但他確認為麥當勞飲料的口感及味道就是比一般市售瓶罐裝的還要好，於是他想知道網友是否有一樣的感覺。PO文一出後，網友紛紛認同直呼「麥當勞的真的讚！」。

許多網友都認為麥當勞的飲料真的比市售同品牌的罐裝還要好喝「一樣冰的可樂，罐裝也沒有比麥當勞的好喝」、「我偶爾會為了麥當勞的可樂去麥當勞」、「麥當勞的檸檬紅茶真的好喝，比瓶裝的好喝」、「下次點可樂去冰，就會知道真的跟瓶裝有差」、「可樂是真的好喝，但紅茶我不行」、「每家店的比例都不一樣，但是麥當勞的真的比較好喝」、「麥當勞檸檬紅茶比市售的飛享茶好喝多了」。

不過也有不少網友分析其中的原因，「一定是濃縮糖漿現場加水，再灌二氧化碳，之後再加冰塊」、「只是氣比較多而已」、「我之前做過實驗，麥當勞的可樂磷酸比市售的濃度還要少」、「只是市售的沒有稀釋而已」。