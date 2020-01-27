好想你！哥太帥收假妹抱外套偷哭 網嘆：女友難交了

現在少子化時代，大家越來越不想生，不知道在座的各位有沒有兄弟姊妹呢？近日有網友分享了她們家兄妹情深的故事，年齡相差懸殊的妹妹，在哥哥當兵收假的時候因為想哥哥，竟然會跑到哥哥的房間拿哥哥外套偷哭，嗚嗚…好感人Q__Q

兄妹感情太好，捨不得分開。 圖／翻攝自爆廢公社二館 分享 facebook

有這麼可愛的妹妹，身為哥哥當然是對她百般疼愛，也難怪唸幼稚園的妹妹會這麼捨不得～換作是我，也有可能會哭哭吧。「哥哥也太帥，好暖」、「哥哥這麼帥，一定要捨不得啊」、「別人的哥哥都不會讓我失望」、「我跟我3個哥差10歲以上，哥哥真的很疼😆」、「我家的也是，老大要去當兵時，2個妹妹們都非常捨不得哥哥，還會18相送」。

據說年紀差越多感情會越好，年紀相近容易吵架，不知道是不是真的XD 不過本編猜可能是因為不會搶玩具的關係吧（？）畢竟有不少網友都列出反面實例：「奇怪了，我家的每天吵」、「都是別人家的…我哥以前還把我打到流鼻血😩😩😩」、「哈哈我哥以前都是跟我打架扯我頭髮的😂😂」、「我小時候還為了吃鳳梨蝦球被我哥打一巴掌」。

網友更表示，等妹妹長大了，想交男朋友看來必須通過哥哥這關才行～相反地，哥哥的女朋友可能也得想辦法討妹妹喜歡。「感覺以後妹妹要嫁人要先通過哥哥這關大魔王」、「以後妹妹交男友都要先經過哥哥這關」、「哥哥要交女朋友可能要先經過妹妹的同意，要通關有點難喔」、「哥哥交女朋友 ，妹妹應該是崩潰了😂」。

嘿嘿，本編身為一個有妹妹的葛格，趁機來昭告天下，想把我妹先通過我這關吧！（魔王笑聲）