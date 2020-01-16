天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

油亮晶瑩的烏魚子是台灣常見年菜，也是很受歡迎的年節賀禮，有些人更愛到會整片拿起來啃。有網友晚間嘴饞，將烏魚子微波加熱食用，沒想到才加熱10秒就炸出兩朵「黃色爆米花」。

網友將整片烏魚子放入微波爐微波。 圖片來源／爆廢公社 分享 facebook

台灣美食烏魚子有多種美味烹食方法，但近來氣候寒涼影響行動力，網友想吃熱呼呼的烏魚子又懶得動，便打算利用微波爐加熱，結果沒10秒就傳出「蹦」的爆炸聲，緊急拿出發現整片烏魚子兩端炸開花，她傻眼拍照上網呼籲「烏魚子千萬不能微波」！

其實過去就有不少半熟蛋、水煮蛋因微波爆炸的新聞，推測烏魚子也是因外層卵袋膜密封住魚卵導致，「一口氣爆掉成千上萬的蛋」、「原來爆掉的烏魚子長這樣」、「我上次也用，嚇死我，蛋都爆出來」、「高鹽分的東西只要微波就會容易爆，更何況它是蛋……」

看到原PO的悲劇，網友建議她「微波前拿刀劃一下」，或是「膜撕掉切片」，也有人分享簡單好吃的烏魚子做法「烤箱或是平底鍋煎一下就好了」、「烏魚子淋高粱，然後打火機點火讓他燒到乾就好」，還有人分享氣炸後結果，外層酥酥的，但整個膨脹變得像市場賣的大魚卵。

網友分享用氣炸鍋加熱烏魚子的成果。 圖片來源／爆廢公社 分享 facebook

事後原PO抱著實驗精神試吃炸開的魚卵，表示「口感超可怕，超級難吃」，而中間沒爆的地方可以吃，可惜「還是很難吃」。