媽養「萬年冰箱」老婆10年不敢開 釣出許多苦主回應

媽媽養的萬年冰箱，嚇得媳婦10年不敢開。圖擷自 facebook 分享 facebook

農曆春節將至，家家戶戶開始年終大掃除。一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，行動不便的媽媽，竟然把冰箱塞好塞滿，加上採買的食物總會離奇消失，導致老婆幾十年來不敢開冰箱，害原PO天天當「老外」無奈向媽媽喊話，「廚房的女主人該放給妳媳婦了」。

原PO在文中提到，家中冰箱只有媽媽和另名看護使用，豈料空間卻非常壅擠，只見冷凍庫被塞滿一包又一包的食物，冷藏室全是瓶罐和蔬果，由於東西太多難整理，說不定裡頭堆積了許多過期食品。

原PO表示，「結婚將近20年，我卻10幾年沒吃過老婆煮的晚餐」，因為豬肉、排骨，高麗菜，空心菜、冰糖等食材總會消失不見，嚇得她再也不敢來開冰箱，自己也變成天天吃外食。原PO無奈直呼，「阿母您可以安心享福休養身體嗎？廚房的女主人該放給妳媳婦了」。

貼文一出，吸引許多網友留言回應，「再買一個冰箱，給老婆和自己用」、「跟我家差不多，老人都超愛把冰箱塞滿」、「阿嬤的冰箱都很神奇，永遠清不完煮不完，只要一有空位，老人家馬上買回來補滿」、「看到冰箱滿滿，確實會讓人不想去開」、「我只能說你不孤單，我媽也是」、「我家也這樣，老人家通病」。

原PO也留言解釋為何老婆不敢開冰箱，「我媽很愛買，東西吃不完就拿去冰，可常常在唸食材不見，為避免不必要的麻煩，老婆才不敢去開冰箱」。