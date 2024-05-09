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出門前少「1動作」整天焦慮不安 一票過來人附和：感覺超赤裸

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，平時習慣噴了香水再出門，若忘了噴，整天會焦慮不安。示意圖／ingimage
有網友表示，平時習慣噴了香水再出門，若忘了噴，整天會焦慮不安。示意圖／ingimage

每個人出門都有自己的穿衣風格、標準配備，一位男網友表示，自己有噴香水的習慣，若出門後發現忘了噴，就會開始覺得渾身不自在，好奇其他人會不會跟自己一樣有焦慮感，結果釣出一票人附和「感覺超赤裸」。

一位男網友在《Threads》發文，表示出門後發現自己忘記香水，馬上開始感到焦慮、渾身不自在，只想要趕快回家，好奇問「有人也是這種沒噴香水出門就覺得少了一點什麼的嗎？」

貼文曝光釣出一票人留言附和，「沒香水就跟沒穿衣服一樣」、「完全懂，沒噴香水感覺超赤裸」、「沒噴香水我人不舒服……受不了、出不了門那種」、「所以英文用wear」、「必須馬上靠櫃試噴」、「出門沒噴香水會死， 有時候沒噴香水還會去百貨公司救急一下，感謝救急過我的櫃哥櫃姐」、「所以我在每個包裡都放一瓶隨身的保命」。

全裸

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