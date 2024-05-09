咖啡廳被當圖書館？「2舉動」網怒批超母湯

平常到咖啡廳你喜歡做哪些事呢？《網路溫度計DailyView》曾撰寫「等咖啡還是等一個人？大家都在咖啡店做什麼？」文章，其中「當K書中心苦讀」、「正經開會談生意」也榜上有名。越來越多學生選擇到咖啡廳唸書、上家教課，網路上也跟著出現「為什麼大家對於在咖啡廳唸書這麼反感」討論，還有人好奇是否會討厭在咖啡廳家教的老師和學生，掀起網友分析反感原因。

網友5日在Dcard閒聊版以「為什麼大家對於在咖啡廳唸書這麼反感？」為題發文，原PO表示每次有「咖啡廳唸書」相關文章，就會有人說為什麼不去圖書館，原PO認為很多社區圖書館下面是活動中心，隔音不好還比咖啡廳吵，另外圖書館禁止飲食、有很多要求絕對安靜的人，加上自己背誦學科喜歡細唸出來，環境好的圖書館或自習室離家很遠，所以才會選擇到咖啡廳讀書。

最後原PO指稱，路易莎、星巴克等知名連鎖咖啡廳大多也有大長桌、插座，照理來說也是歡迎來唸書喝咖啡的人存在，「綜合所述，在咖啡廳唸書，除非真的是極端會去要求別人安靜配合自己的人之外，根本不會影響到其他人吧？或是造成的影響也比那些把咖啡廳當包廂辦活動或當自己家大聲吼叫的人小很多吧？為什麼大家對在咖啡廳唸書這件事這麼有敵意呢？」

對此網友進行分析，許多人把咖啡廳當圖書館，要求別人安靜還佔位不合理，「不要因為自認為沒影響別人就合理化自己的行為，店家給大長桌跟插頭，就表示歡迎你們把咖啡廳當圖書館？那要不要直接改名叫路易莎圖書館？」、「長桌只是歡迎團體客吧，插座也是供方便，又不是支持讀書仔才設置的，聚會聊天、討論報告、開會，真的別把自己看得多重要...」、「以敵意來說，遇到佔位讀書的人遠多於遇到吵鬧的人，佔位讀書的人多自然老鼠屎也多，遇到佔位讀書還要求正常音量的人閉嘴的機率也高，所以佔位讀書敵意比較高也很正常」、「一堆讀書仔點一杯便宜咖啡就佔位置佔整天，參考書電腦什麼的佔滿整張桌子，其他消費者想好好聊天卻沒位置，還要被嫌吵」、「唸書不打緊，最缺德的是那種霸佔位子放一堆書，人還跑出去吃午餐一個多小時的學生」、「如果說當時沒什麼人、有其他空位那沒問題，但是如果今天是幾乎客滿，卻還有人在讀書，當然如果咖啡還沒喝完就算了，但如果咖啡也喝完了還在讀書，我覺得這是佔用位子」。

image source：示意圖／ChatGPT

學校附近咖啡廳都在讀書！網：有消費沒干擾別人沒問題

不過也有部分網友認同原PO看法，「學校附近一堆咖啡廳，還沒看過有哪間會不歡迎學生坐一下午讀書打報告的，根本八成的客人都在讀書好嗎XD」、「路易莎剛開始的經營理念本來就是希望客人久坐，這點Google路易莎的資料就能知道，他們原本就不是靠翻桌率增加營收，甚至是要吸引學生進來讀書」、「如果該咖啡廳沒有限制時長，要在那邊待著讀書工作根本沒關係吧，畢竟這就代表『你要用多少時間是你的權利』。通常容易客滿的都會限制尖峰時段的用餐時長」。

最後也有網友分享，無論有沒有到咖啡廳看書都應保持尊重他人的行為，「我覺得無論是要聊天還是讀書打報告，只要有消費而且沒干擾到別人就沒問題，所以除非聊天聲音大到其他客人也受不了，不然去讀書的人沒資格叫聊天的人保持安靜，同理，除非讀書的人每個都一人佔一堆位置，不然去聊天的也沒資格叫別人不要在咖啡廳讀書」、「咖啡廳本質就是休閒場所，可讀書可輕聲聊天，沒有所謂的絕對性，人人都可以選擇怎麼安排自己的事。尷尬的是當一個環境八成人都在看書，臉皮比較薄的人當下真的也不太敢出聲聊天，會有助被剝奪使用環境的權利，也難怪會對看書的人有些反感」。

喝杯咖啡的空間 鄰桌有家教授課

其他網友有感而發再次轉發貼文，好奇除了唸書之外，大家是否會討厭在咖啡廳上家教的老師和學生，「通常他們都只會點一杯飲料，可是會坐三個小時，而且勢必發出聲音，有時也會兩人用四人桌」。

其他卡友看完後回應，「家教可以啊，人數少音量就跟聊天差不多」、「只要音量正常根本不用在乎別人怎麼想」、「我是覺得那邊始終是咖啡廳不是圖書館，交談聲是合理的，但不是說像夜總會那樣嗨」，也有人分享實際經驗，「聲音不大就還好，之前在咖啡廳遇過一個感覺教得不耐煩聲音愈來愈大」、「能體諒老師的辛苦，但我覺得帶太小的孩子出來上課真的會打擾其他人」，另外也有一名網友透露家教選擇咖啡廳原因，包含不想男女共處一室、家裡視訊上課網路訊號不良等。



image source:示意圖／ChatGPT

「咖啡廳讀書、家教」近一年關鍵字揭曉

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「咖啡廳讀書、家教」近一年熱門關鍵字，可以看到辦公、限時、不限時咖啡廳、台北、台北咖啡廳、taipeicafe、推薦、低消、插座、座位、位子、音樂、氛圍、放鬆、舒服、風格、收藏、麥當勞、聊天、安靜、圖書館等字。

許多上班族或學生假日想要辦公、讀書，除了去附近的圖書館之外，不少人也會選擇不限時咖啡廳，因此大多數咖啡店會在官方IG使用hashtag「不限時咖啡廳」、「台北咖啡廳」、「taipeicafe」等關鍵字，許多網友也會注意推薦文章中是否有低消限制、插座數量、座位數量，也會考慮背景音樂、環境氛圍、放鬆舒服、店內風格等，再將咖啡廳放入收藏。

由於越來越多人選擇咖啡廳、速食餐廳辦公、讀書，因此網路上也出現不少人討論在星巴克、路易莎和麥當勞用餐，用正常音量講話聊天，卻被其他讀書的客人要求安靜一點的情況，部分網友因此也建議，若是真的要安靜環境可以去圖書館或自習室，在咖啡廳唸書也成為網路上熱議不斷的話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月09日至2024年05月07日。