帶六歲兒吃火鍋不滿被收共鍋費 他一舉動引網友砲轟

台灣不少火鍋店會規定，若是2人用餐，但只點了1份火鍋，則會收取共鍋費。最近有家長就不滿規定，在網上匿名聲稱自己帶6歲兒子到火鍋店時，點了1個魚頭鍋及裝了6碗白飯，結帳時發現店方收取兒子50元的共鍋費，該名家長批評店家的做法離譜，形容自己氣到「直接把50元甩到店員頭上」，惹來大批網友熱議，紛紛批評「這麼理直氣壯為什麼要匿名？」、「6歲已經可以吃半鍋了吧」、「菜單上應該會寫消費規定的」。

樓主在facebook群組「匿名公社」表示「遇到一個離譜的店家」，他稱日前帶著6歲兒子前往火鍋店用餐，當時點了一個魚頭鍋，樓主盛了6碗白飯，豈料結帳時，他發現店家多收50元的共鍋費。樓主怒斥店方「滿腦子只有自己的利益」，更當場將錢往店員頭部扔過去，「我們消費者真的不應該這樣被欺負」。

帖文引來大批網友熱議，紛紛認為收取兒子「共鍋費」很合理，「6歲了才收50元，很便宜了，有些地方都要100元」、「6歲已經可以吃半鍋了吧」，也批評樓主在兒子面前向店員扔錢沒有家教，「只裝6碗而已還真好意思說，還甩錢，自以為是哪位」、「應該要收500元的」，也有人質疑這則貼文純屬虛構。

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文章授權轉載自《香港01》