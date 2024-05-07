這些美食都來自大陸！正港台灣小吃有哪些？老饕曝隱藏清單

現今是自媒體時代，有不少人成為YouTuber，藉由拍影片的方式獲得收入。對此，一名網友指出，發現很多外國人喜歡到台灣各個觀光景點、吃台灣美食，只要大喊「愛台灣」，就能獲得極高流量。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-05-07 17:14