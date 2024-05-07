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這些美食都來自大陸！正港台灣小吃有哪些？老饕曝隱藏清單
台灣特色小吃眾多，有網友好奇，像是胡椒餅、蚵仔煎、臭豆腐、小籠包等常見的美食，似乎都是從大陸來的，因此詢問有什麼料理或小吃是台灣原創。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「有什麼小吃料理真的是台灣原創？」為題，指出現在台灣知名的小吃，幾乎都是從大陸傳過來，頂多改良一下，符合台灣人的口味。他認為珍珠奶茶雖然算台灣原創，但類別是飲料，不算小吃，因此好奇有什麼料理真的是台灣自創的？
貼文一出後，許多網友分享台灣原創美食，紛紛表示「月亮蝦餅，真的蠻好吃的」、「愛玉，肯定台灣的」、「馬告烤山豬肉」、「皮蛋豆腐」、「大腸包小腸」、「香菜花生豬血糕」、「三杯雞」。
此外，還有不少網友點名其他台灣特色美食，紛紛指出炸雞排、木瓜牛奶、冰淇淋春捲、草仔粿披薩、炸湯圓、地瓜球、魷魚螺肉蒜、肉圓、蚵仔麵線等小吃。
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