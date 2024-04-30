東京大阪全塞爆！遊日撞黃金周「卡好卡滿」 內行教避人潮：兩個世界

受日圓疲軟影響，不少國人趁著匯率便宜頻頻赴日觀光，不過近日正巧遇上日本10連休的「黃金周」假期，日本人也傾巢而出，知名景點全被觀光人潮塞爆。有網友分享當地情況，崩潰表示「人多到懷疑人生」，但有內行人建議2方式避開人潮。

有網友在Dcard分享28日東京淺草地區的黃金周人潮，指出淺草最具代表性的雷門，以往都還能抓到空景拍攝，現在通道已塞滿人群，以抹茶冰淇淋著名的「壽壽喜園」也需在大太陽下排隊40分鐘以上才能享用，大呼「黃金週真的好可怕」。

10連休なので浅草の雷門きたぜ

記念におみくじ引いたけど吉とかいうネタにもならんカスみたいな結果になった

どうせなら凶出てこい pic.twitter.com/i1nFT4Ifpb — まーぼう (@black_iron666) 2024年4月29日

其他人也在文章下留言分享日本各地景點人潮，如大阪的心齋橋、道頓崛一帶，一眼看去只有一片烏鴉鴉的人頭，神奈川江之島的參道上也是人擠人不見空隙，「人多到懷疑人生」、「新倉山淺間神社觀景台整個被卡好卡滿」、「人多到翻白眼」、「這人群我看著都頭皮發麻」、「沖繩租車差點訂不到」。

經驗豐富的網友則建議，想要避開熱門景點的人潮，「提早出發」很重要，「大多數的熱門景點只要有辦法一大早就去，通常都沒什麼人，除非是那種有開門時間的」、「澀谷早上去還沒很多人，下午人多到很難走路」。

也有人指出會塞的就是那些地方，避開觀光大縣、最熱鬧的幾條街就能享受舒適旅程，並曬出黃金周第一天京都河原町隔壁巷子「空無一人」，直言「這才是我要的京都，差一條街兩個世界」、「人在福岡，只能說不是觀光大縣，真的很不黃金週，逛起來很舒服。附上中洲的商店街」。