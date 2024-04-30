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東京大阪全塞爆！遊日撞黃金周「卡好卡滿」 內行教避人潮：兩個世界

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人潮示意圖。圖／PIXABAY
日本人潮示意圖。圖／PIXABAY

受日圓疲軟影響，不少國人趁著匯率便宜頻頻赴日觀光，不過近日正巧遇上日本10連休的「黃金周」假期，日本人也傾巢而出，知名景點全被觀光人潮塞爆。有網友分享當地情況，崩潰表示「人多到懷疑人生」，但有內行人建議2方式避開人潮。

有網友在Dcard分享28日東京淺草地區的黃金周人潮，指出淺草最具代表性的雷門，以往都還能抓到空景拍攝，現在通道已塞滿人群，以抹茶冰淇淋著名的「壽壽喜園」也需在大太陽下排隊40分鐘以上才能享用，大呼「黃金週真的好可怕」。

其他人也在文章下留言分享日本各地景點人潮，如大阪的心齋橋、道頓崛一帶，一眼看去只有一片烏鴉鴉的人頭，神奈川江之島的參道上也是人擠人不見空隙，「人多到懷疑人生」、「新倉山淺間神社觀景台整個被卡好卡滿」、「人多到翻白眼」、「這人群我看著都頭皮發麻」、「沖繩租車差點訂不到」。

經驗豐富的網友則建議，想要避開熱門景點的人潮，「提早出發」很重要，「大多數的熱門景點只要有辦法一大早就去，通常都沒什麼人，除非是那種有開門時間的」、「澀谷早上去還沒很多人，下午人多到很難走路」。

也有人指出會塞的就是那些地方，避開觀光大縣、最熱鬧的幾條街就能享受舒適旅程，並曬出黃金周第一天京都河原町隔壁巷子「空無一人」，直言「這才是我要的京都，差一條街兩個世界」、「人在福岡，只能說不是觀光大縣，真的很不黃金週，逛起來很舒服。附上中洲的商店街」。

有網友分享，避開觀光大縣就能避開人潮，享受旅遊。圖／擷自DCARD
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