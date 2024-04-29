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自助洗車場改「計時收費」！半小時60元無限暢用 常客狂讚：超划算

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，部分自助洗車場改為計時收取費用，原因曝光後，獲常客一面倒力挺。示意圖/ingimage
有網友發現，部分自助洗車場改為計時收取費用，原因曝光後，獲常客一面倒力挺。示意圖/ingimage

台灣有許多24小時開放的無人自助洗車場，吸引愛車族前往洗車。不過近期有民眾發現，部分自助洗車場將原先的投幣式洗車設備改為免投幣設施，並在入口處架起閘門，改為按時收取費用。原因曝光後，不少常客一面倒力挺，「預防一堆占著茅坑不拉屎的」。

近日一名網友在FB社團「路上觀察學院」上分享，路過桃園大業路時發現一處自助洗車場，入口處與一般的洗車場不同，設置了停車場出入閘門，且收費方式與常見的投幣式洗車設備不同，讓他驚呼「第一次看到自助洗車也要收停車費」。對此，有網友指出，這其實是「計時收費」，洗車設備不須另外投幣也能無限暢用，這種做法是為了避免不洗車在裡面聚會聊天的人。

公告顯示，顧客到店後可先去洗車，期間洗車設備可無限暢用，離場前再到繳費機依照使用時間繳交規定費用。收費方案如下，「洗車設備暢用免投幣，汽車停車前30分鐘為60元，大型重機、摩托車則為前30分鐘40元，超過30分鐘後每15分鐘多收20元，每日（4小時內）最高上限為200元」。

貼文發布後，許多愛車族紛紛誇讚，「真的一堆猴子洗完在那邊抽菸聊天，希望我家附近洗車場也改成這樣」、「看過把自助洗車場當免費停車場的人，這樣做設計比較正確」、「我覺得這樣很棒欸，洗車1個小時趕快洗一洗趕快離開，不然一堆人洗好在那廢話，占著茅坑不拉屎」。

此外，也有人點出費用相當親民，「這收費蠻便宜」、「洗車動作快的人很划算哦」、「半小時才60元，超划算的」、「一百元洗一小時滿便宜」、「高雄有嗎？半小時60元我直接洗爛」、「太便宜了好讚」、「對真要洗車的來說很便宜欸」、「4小內200元設備無限使用，感覺很划」、「不錯欸滿便宜的，而且還是暢洗」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

停車場 繳費機

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