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資生堂千金懷胎3月搭捷運喊「沒人讓座」 名醫看不下去：知識很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
資生堂千金李宓懷孕14周、約三個月，她近日拍攝短影音「孕婦捷運讓座挑戰」，引起熱議。圖擷自李宓IG
資生堂千金李宓懷孕14周、約三個月，她近日拍攝短影音「孕婦捷運讓座挑戰」，引起熱議。圖擷自李宓IG

資生堂千金李宓懷孕14周、約三個月，她近日拍攝短影音「孕婦捷運讓座挑戰」，因為搭了三站了都沒人讓位，她便直呼「挑戰失敗」，引起爭議。奇美醫院重症加護醫學部主治醫師陳志金表示，三個月的孕肚實在很難讓他人判斷是小腹還是懷孕，真的需要座位，應向北捷申請「好孕貼紙」。

李宓近日在InstaGram（IG）貼出影片，她稱要挑戰看看搭捷運有沒有人讓位給孕婦，特地選在下班尖峰時段，於忠孝新生站上車，人潮多到連博愛座都坐滿，最終搭了三站，沒有人起身讓位，也讓她直呼挑戰失敗。

對此，陳志金也在臉書發文表示，懷孕三個月的肚子，頂多只會被當成是小腹或排便不順，肚子比她大的人多的是，例如他本人，「妳覺得自己有『孕味』，別人是看不出來的，真的有需要，可以索取『好孕貼紙』，這種事不需要去測，正確的認知和知識很重要，否則只是曝露妳不常在搭捷運而已」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「有沒有需求坐，表面上不一定看得出來，沒讓位的人，不代表沒有需求，真的沒有必要這樣測試人性」、「孕婦拿『好孕貼紙』才清楚明白，沒懷孕被讓位也會不開心的」、「我被當作懷孕讓位過，我馬上把學生壓下去喊不用」、「我八個月大的孕肚，上區間車也沒人讓呢，只是看得出來大家剛下班都很累」。

博愛座 孕婦 懷孕 捷運 讓座 資生堂

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