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超崩潰！早餐店「點2物」店員秒臭臉 內行刷一排：真的很麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店示意圖，與文中店家無關。 聯合報系資料照
早餐店示意圖，與文中店家無關。 聯合報系資料照

台灣早餐店林立，很多人習慣起床先點一份早餐，開啟美好的一天。不過，有民眾發現，每次他到早餐店點了「一個品項」後，店員的態度就會變得很差，因此很好奇店員是不是有特別討厭製作的東西，引起網友熱議，也釣出許多店員回應。

有網友在Dcard發文指出，平常有幾間很常去的早餐店，其中有一間只要每次去點「鍋燒意麵加麵」店員態度就會變得很差，他不解，「早餐店是很討厭客人點比較麻煩的東西嗎？」，並且認為如果這樣，也是可以選擇不放上菜單的。

此文一出馬上引起熱議，不少早餐店店員回應，最多人指是抓餅和鍋燒意麵最麻煩，「抓餅，超占檯面又要花時間，最後還需要敲鬆，然後我做的超好吃，朋友都叫我北桃園抓餅之神」、「抓餅⋯假日的時候老闆根本檯面沒空弄，耗時間，還有鍋燒意麵，有時候沒注意到特製什麼又會被客訴，或是忘記加麵」、「就那種很麻煩處理的東西，當然很閒的時候什麼都可以接，但在忙的時候麵類還要特地撥一個人力去煮很麻煩」。

另外也有店員表示，「前早餐店員工路過，最討厭客人點焗烤類，每次都要烤很久」、「我們家開早餐店的，有時候會幫忙，最累的是客製，越熟的客人越愛客製」、「我做過類似的，麵類真的比較麻煩一點，但最麻煩的還是膾飯，要勾芡，每次做完都要洗一次大炒鍋」。

不過也有人認為，「怕麻煩就不要賣那個產品啊」、「上不上菜單是老闆決定的，店員能說什麼」、「怕麻煩就沒必要放這個品項，客人來吃個飯還要承受店員怨氣喔」、「還好我去的早餐店阿姨都不會嫌麻煩」。

早餐店

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