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買一送一「敢找陌生人湊」嗎？她曝奇遇：因此找到另一半

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友好奇，大家是否會跟不認識的人一起湊買一送一。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
男網友好奇，大家是否會跟不認識的人一起湊買一送一。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

當只有一個人，但又想湊買一送一該怎麼辦？一名男網友分享，近日看到星巴克正推出買一送一優惠，他只想喝一杯但又不想錯過優惠，於是鼓起勇氣詢問一旁的陌生人要不要一起湊，結果對方一口就答應。這讓他不禁好奇，大家平時會和不認識的人一起湊優惠嗎？

原PO在Dcard發文分享，前幾日星巴克有買一送一活動，他一個人喝不了2杯，但又不想錯過難得的優惠，於是鼓起勇氣詢問旁邊的陌生人是否能一起湊買一送一，所幸對方一口答應了，沒有讓他覺得尷尬，不過也讓他相當好奇，「大家有跟不認識的人湊過買一送一嗎？」

貼文發布後，不少網友紛紛表示，「我想但我不敢，你很棒」、「都跟朋友或姐妹說好要分」、「我都冰冰箱隔天再喝」、「我會問！而且會巡視附近有沒有同樣一個人的」、「我自己能喝兩杯」、「我都直接買2杯，回家後把另一杯給我哥再跟他拿錢」。

有人點出困難點在於買一送一通常要同品項，很難找陌生人一起湊，「不會，很少遇到喜歡福吉茶那堤的」、「要找到想喝同品項的很難」、「想問原PO怎麼跟對方討論要喝什麼，也很想找陌生人湊，但一直卡在這關」、「去星巴克只喝冰搖檸檬果茶的我，還是一次喝2杯好了」。

此外，也有網友分享類似經驗，「曾經就因為買一送一找到對象，其實這樣也不錯啦」、「有類似經驗，不過是我在服飾店買衣服6件可以打折，前面剛好一個國外旅客在旁邊收銀結帳，聽到就問我願不願意跟她一起」、「以前拿ibon票卷可以換COLD STONE買一送一時，有跟陌生人湊過」、「會，有問有機會，曾經在麵包店跟路人阿姨一起合買同品項第二件六折，麻煩的是發票只有一張」。

Dcard 星巴克

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