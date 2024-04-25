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他出國玩遭長輩勸「存錢買房等退休後再去」 鄉民狂吐槽揭真實狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
有鄉民稱自己的表弟要出國玩，被姑姑勸應該好好存錢買房，等退休後再去。情境示意圖。圖／Ingimage
有鄉民稱自己的表弟要出國玩，被姑姑勸應該好好存錢買房，等退休後再去。情境示意圖。圖／Ingimage

每個人的金錢觀念都不同，在談論相關理財話題時，難免會產生價值觀的差異。一名PTT鄉民表示，近期表弟規劃要和朋友去日本玩，結果姑姑聽到一臉嚴肅，反而勸表弟應該先好好存錢買房，等退休後再享受國外旅行也不遲。該名鄉民也好奇如果是其他人聽到這種話，當下會如何應對以及駁斥姑姑說法。該則貼文曝光後引發討論，不少鄉民紛紛吐槽，並揭老年旅行真實狀況。

一名PTT鄉民發文表示，表弟最近規劃要和朋友到日本遊玩，但姑姑卻說年輕人應該好好存錢買房，等到退休後自然有一段清閒時光，屆時如果要出國旅行也不遲。該鄉民也好奇其他人聽到會如何答覆，「如果是你會怎麼回答呢？有沒有八卦？」。

貼文一出引發討論，其他人紛紛吐槽駁斥，怎麼可能等到退休才出國玩，更何況就是要趁身體行動方便，出國玩才能盡興，「跟姑姑說拄拐杖玩？」、「退休走不動玩屁」、「有些等到退休，頂多只能去遊覽車能到的地點，走太遠或太久行程會跟不上」、「20歲跟30歲能玩的時間差很多，就是要趁年輕多玩玩，等到退休才出國玩，走路一個小時就累了」、「老了出國就是會睡覺、拍照、尿尿，等到回台後啥也不知道」 。

也有人強調要及時行樂，「她哪來的自信可以活到退休？」、「你不知道意外和明天哪個先到，活著就應當趕快玩」、「姑姑妳確定每個人都可以活那麼久？」、「會講這種話的大概都不常出國」。

PTT 價值觀 年輕人 日本 理財 行程 遊覽車

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