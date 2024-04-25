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賣擱催啊！小黃司機取消「幫我趕一下」服務 無奈曝戰績：被機車擊落8次

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾出行時，發現計程車司機貼出停止「趕一下」服務的公告。圖／蔡文金授權
民眾出行時，發現計程車司機貼出停止「趕一下」服務的公告。圖／蔡文金授權

不少人為趕時間會選搭計程車，個性較急的還會催促司機「幫忙趕一下」，近日有民眾搭車時發現司機無奈貼紙條宣布「停止幫忙趕一下業務」，並列出險讓心臟受不了的「輝煌戰績」，讓乘客笑稱「真的很幽默」。

從原PO貼出的照片可看到，司機將紙條貼在椅背上，方便後座乘客能一眼看見「停止服務」道歉聲明，內容寫道「本車共執行『幫我趕一下』超過200趟」，並列出驚人戰績，包括被機車擊落8次、收到罰單5次、更因太刺激心臟受不了至醫院掛號3次，可惜小費始終掛0。

幽默貼文吸引13萬人朝聖，紛紛表示「辛苦了」、「司機大哥超幽默，為他的戰績默哀一秒鐘」、「司機付出這麼多，小費都沒有，太不划算」、「沒小費太沒品了乘客」、「下次趕車記得給人消費」、「小費0次太過分了吧」、「趕200次只有5次罰單，你是鬼吧」。

也有同為司機者指出，「要趕一下這種的有9成9都不會給小費」，認為錢沒到位還要揹風險幫忙趕路太不划算，「所以我都回客人好，然後都順順開」。

其實這位司機的小紙條也曾在2023年初引起討論，時隔1年，不管是戰績數字或小費都未增加。

小費 罰單 計程車

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