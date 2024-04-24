驚見觀光客排隊買一杯120元珍奶 她貼文：謝謝你們喜歡台灣

從台灣開連鎖開到全球的「珍珠奶茶」，也吸引不少觀光客前來發源地台灣品嘗。日前，有一位女網友在逛西門町時驚見有商家「一杯珍珠奶茶賣到120元」，她直呼「實在是喝不起」，並在ptt貼文感謝那些排隊購買的觀光客，「謝謝你們喜歡台灣」。

原PO說很久沒去西門町逛街了，日前抽空去走走，才驚覺有商家一杯珍珠奶茶賣到120元了，原PO大嘆「實在是喝不起」，她更發現那家賣珍珠奶茶的店家還有賣珍珠奶茶+鹽酥雞的套餐，竟要價220元，但是排隊的觀光客還真不少。雖然原PO覺得一杯珍珠奶茶賣到120元真的太高價，不過心中還是要對觀光客們說聲「謝謝你們喜歡台灣」。

貼文引起熱議，有網友表示「就別喝啊，喝多了洗腎預備」、「便宜的你敢喝嗎？」，有人則說明「幸福堂本來就是賣觀光客的」、「那攤是專門賺觀光客的錢，好嗎」、「那家本來就貴到哭」、「春水堂一杯也要190元」，也有網友建議「去唱片行買珍珠奶茶喝就好」、「西門町不如去喝唱片行的珍奶，便宜又好喝」、「走到旁邊買50嵐才60元」。