快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

連假住新竹每晚不到900！她進門秒後悔 網再曝：1族群當炮房

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。 圖／Ingimage
飯店示意圖。 圖／Ingimage

一名女網友抱怨，她在清明連假預訂新竹某間飯店的三人房，睡兩晚要價5,260元，平均一人不到900元，雖然相對便宜，但房間發霉嚴重、床板硬，服務態度也很惡劣，住得很不愉快。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文抱怨，她在清明連假期間入住新竹某間飯店，一進房就發現發霉很嚴重，打開冰箱內部甚至生鏽腐爛，且床板過硬難以忍受，「我當即向櫃台反映要求換房，但櫃台人員表示無法處理，並稱該房間已為最後一間房，且7.3分評價表示床板無問題」。

後來主管也親自出面表示無法換房，另一間別館環境更差，同時也不能退款，勸原PO如果要住好一點的房間，應預訂「豪華房」而非「經濟房」。原PO接著詢問「經濟房」的定義，但主管似乎無法回答，傲慢態度也讓她相當不舒服。「想詢問是否新竹的飯店都是這個樣子？兩天5,260元，是太便宜的關係嗎？真的是因為我們住到經濟房的關係嗎？」

對此，網友紛紛表示，「如果妳很介意的話，下次要找評分接近8的會比較安全」、「三人房5,260兩天，一人平均不到900能住多好？別想這麼多了」、「當然新竹的飯店不會都這樣，但是連假兩天5,000多，以國內旅遊水準，多數旅館不會收這個價，言下之意就是不要太期待」、「我出租一個月5,000的套房，冰箱都比它的好」。

另外也有網友透露，這種飯店大多都是移工的炮房，品質本來就不好，建議還是多花點錢，選有名的大飯店住。

新竹 連假 飯店

延伸閱讀

住飯店沒錢付！31歲女「露乳借錢」嚇壞遊客 退房後業者快哭了

4星座深藏不露！摩羯沒成功前不會講 傳說中「難被超越」類型是他們

未來一周雨彈強襲！掌握即時雨況 內行曝1招「比看氣象網站更快」

花蓮狂震 獨居老人嚇壞「半夜坐路邊」：不想打電話麻煩孩子

相關新聞

連假住新竹每晚不到900！她進門秒後悔 網再曝：1族群當炮房

一名女網友抱怨，她在清明連假預訂新竹某間飯店的三人房，睡兩晚要價5,260元，平均一人不到900元，雖然相對便宜，但房間發霉嚴重、床板硬，服務態度也很惡劣，住得很不愉快。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

1萬5有找！日旅行社推玩台3天「跑遍北中南」 網卻揪「1致命缺點」

自從疫情解封後，大家開始報復性旅遊，尤其是日本更為國人所愛。除了國人愛去日本玩之外，日本人其實也喜歡到台灣玩，作家黃大米最近po出日本一家旅行社推出的台灣三日遊，三天只要約1萬5台幣，但是卻能玩遍北、中、南，讓她直呼「好便宜」，但也發現行程有一大缺點。

1輩子也不想來1次？他嘆台灣外國客慘輸南韓 網揭原因：去過都知道

新冠疫情過後，各國掀起出國旅遊的風潮。然而，根據交通部觀光署公布的統計資料，比起日本、南韓等亞洲國家，台灣疫後國外旅客造訪人次卻恢復地相對緩慢，引發不少民眾討論。近期便有名網友發文，以前常聽人說南韓旅遊很無聊，沒想到來台灣的外國客人次卻大輸南韓，讓他直呼「結果我們自己才是亞洲最無聊的地方」。

他擔心大屯火山爆發怎麼逃 網說先擔心這個吧

0403花蓮強震之後，20天以來餘震不斷，尤其是最近幾天，更是多次強餘震，搖晃的讓人心慌慌。有一位網友害怕這波強震會牽連到環繞台北盆地四周的火山群，在ptt貼文請問「大屯火山不會有事吧？」貼文一出，有網友說「完全沒問題可以放心」。

鄰座乘客體味重…她默默起立遭飆罵 司機1句話神救援網讚爆

天氣逐漸炎熱，除了讓人汗如雨下，也可能悶出體味。近日一名女子道出過往搭公車的經歷，表示鄰座男子體味讓她難以忍受，因此決定換座位，但她站起來後卻遭該名男子飆罵，幸好當下公車司機出聲說了一句話，才讓該名男子安靜下來。文章一出，不少網友讚賞司機作為，「司機好帥」、「給司機一個讚」、「幸好遇到好司機」。...

你喝手搖飲奶茶都喝鮮奶或奶精？ 引2派網友推薦心目中前三名

夏天到了，又是一天一杯珍珠奶茶的日子，然而它也有分鮮奶派與奶精派。有一位女網友在Dcard表示自己是鮮奶派，最喜歡喝的是茶之魔手的珍珠奶茶，而手搖飲冠軍常客的50嵐是她「最不會回購的前三名」，她也好奇的詢問其他飲料控，有最推薦的珍珠鮮奶茶嗎？文章引起熱烈討論，飲料控紛紛大推「上宇林、先喝道，超頂」、「上宇林、迷客夏」、「先喝道玫瑰拿鐵很好喝，然後紅茶拿鐵也超好喝」，更有人「迷客夏、約翰、10杯」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。