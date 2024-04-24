連假住新竹每晚不到900！她進門秒後悔 網再曝：1族群當炮房

一名女網友抱怨，她在清明連假預訂新竹某間飯店的三人房，睡兩晚要價5,260元，平均一人不到900元，雖然相對便宜，但房間發霉嚴重、床板硬，服務態度也很惡劣，住得很不愉快。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文抱怨，她在清明連假期間入住新竹某間飯店，一進房就發現發霉很嚴重，打開冰箱內部甚至生鏽腐爛，且床板過硬難以忍受，「我當即向櫃台反映要求換房，但櫃台人員表示無法處理，並稱該房間已為最後一間房，且7.3分評價表示床板無問題」。

後來主管也親自出面表示無法換房，另一間別館環境更差，同時也不能退款，勸原PO如果要住好一點的房間，應預訂「豪華房」而非「經濟房」。原PO接著詢問「經濟房」的定義，但主管似乎無法回答，傲慢態度也讓她相當不舒服。「想詢問是否新竹的飯店都是這個樣子？兩天5,260元，是太便宜的關係嗎？真的是因為我們住到經濟房的關係嗎？」

對此，網友紛紛表示，「如果妳很介意的話，下次要找評分接近8的會比較安全」、「三人房5,260兩天，一人平均不到900能住多好？別想這麼多了」、「當然新竹的飯店不會都這樣，但是連假兩天5,000多，以國內旅遊水準，多數旅館不會收這個價，言下之意就是不要太期待」、「我出租一個月5,000的套房，冰箱都比它的好」。

另外也有網友透露，這種飯店大多都是移工的炮房，品質本來就不好，建議還是多花點錢，選有名的大飯店住。