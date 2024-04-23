他擔心大屯火山爆發怎麼逃 網說先擔心這個吧

0403花蓮強震之後，20天以來餘震不斷，尤其是最近幾天，更是多次強餘震，搖晃的讓人心慌慌。有一位網友害怕這波強震會牽連到環繞台北盆地四周的火山群，在ptt貼文請問「大屯火山不會有事吧？」貼文一出，有網友說「完全沒問題可以放心」。

原po說，最近地震不斷，尤其他聽某位專家曾說過「海溝型地震可能大於921地震」時，他比較擔心「這種大地震不會觸動大屯火山的逆鱗吧？」原PO表示自己住在台北，如果大屯火山真的爆發，不知道該怎麼樣才跑得掉？

貼文一出，眾人完全不擔心，「之前不是有說，岩漿會往金山那面流」、「你以為火山爆發岩漿流很快？」、「火山爆發比地震還容易檢測，然後什麼火山灰的，不至於毀天滅地吧！不怕不怕」、「先擔心火山灰會不會噁到你肺」、「龜山島火山還比較近，爆發後基隆、宜蘭怕會有海嘯」、「完全沒問題可以放心」、「日本、冰島常常火山爆發，還不是好好的」。