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鄰座乘客體味重…她默默起立遭飆罵 司機1句話神救援網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為旁邊的乘客體味重而打算換座位，沒想到站起來後遭對方飆罵，幸好司機當下有所作為，讓該名乘客安靜下來。情境示意圖。圖／ingimage
一名女網友因為旁邊的乘客體味重而打算換座位，沒想到站起來後遭對方飆罵，幸好司機當下有所作為，讓該名乘客安靜下來。情境示意圖。圖／ingimage

天氣逐漸炎熱，除了讓人汗如雨下，也可能悶出體味。近日一名女子道出過往搭公車的經歷，表示鄰座男子體味讓她難以忍受，因此決定換座位，但她站起來後卻遭該名男子飆罵，幸好當下公車司機出聲說了一句話，才讓該名男子安靜下來。文章一出，不少網友讚賞司機作為，「司機好帥」、「給司機一個讚」、「幸好遇到好司機」。

一名女網友在Threads道出過往搭公車的經歷，某天一名男生剛上車便選了她旁邊的座位坐下，但是對方的體味重，而且手臂很溼，「像剛運動完悶著+腋下臭味」。原PO擔心因公車晃動而被對方的手臂碰到，所以過沒多久就站起來，打算換到別的座位。

沒想到這一舉動卻引來對方一陣飆罵，「那個男生開始飆罵我，『我有對妳怎樣嗎？』、『幹嘛我坐下妳就站起來？』、『妳讓我很受傷』、『這裡有位子妳過來坐這邊就好』」。原PO表示當下非常害怕，「全車的人都在盯著我看，但我完全沒辦法坐在他旁邊一分鐘，那個味道真的比高中體育課下課，教室還沒開冷氣的味道還可怕」。

幸好司機隨後開口道，表示「大家都可以選自己的位子，你再這樣我要開去警局了喔」，該名男子便因此安靜下來，讓原PO直呼「真的很謝謝司機的救援」。文章一出，不少網友稱讚司機的處理方式，「司機好帥！非常值得寫信去鼓勵司機」、「在公共場合突然被大聲喝斥妳一定感到錯愕跟恐懼，還好司機先生有站出來保護妳」、「司機很帥，他那樣處理很正確」、「給司機一個讚！」、「幸好遇到好司機」、「司機是今日超人」。

有些網友則對該名男子的行徑感到不解，「只是換位子而已就要被罵？好可怕」、「是看人好欺負喔」、「如果只是剛好要下車了先站起來，他是想怎樣，根本知道自己有點味道又玻璃心」、「別人坐哪裡關他什麼事，還有『妳讓我很受傷』這句是怎樣，情勒現場」、「不管他臭不臭，他都沒有資格批評或管妳要坐哪裡」、「本來沒有人注意妳因為他換位子，但他發飆後，整車都知道他有問題，別人沒法坐他旁邊，他自己把自己搞得很尷尬吧」。

Threads 公車 情勒 體味

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