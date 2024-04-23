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海關實名制出現「沒買的商品」 他愣問：是詐騙嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為什麼我沒購買商品，卻出現了海關實名申報的內容？」圖片來源／ingimage
一名網友好奇「為什麼我沒購買商品，卻出現了海關實名申報的內容？」圖片來源／ingimage

現在網購方便，許多人不只會用國內的購物平台，也會從國外網站訂購商品，民眾得先做好實名認證註冊，讓包裹事先通關，再下載官方實名認證的「EZ WAY」向海關回覆。不過日前有網友抱怨，他沒有在網路訂購商品，卻收到實名委任，因此發問「這種可以不管它嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他沒有在蝦皮訂購任何商品，結果收到海關實名認證的通知，內容提及貨物品項是「手機殼」，報關日期為4月22日，讓原PO疑惑「這頁面沒有申報不符的按鈕，我該怎麼處理？上次家人也收到取貨通知，但他們連電商平台都沒有下載，要怎麼訂貨，這種網路詐騙真的很煩，現在我可以不管它嗎？」

文章曝光後，有內行人解答「可以放著不管就好」、「我的經驗是之後會有一樣的委任資料，沒有標記預先委任的內容，才可以選擇申報相符或不符合」，也有人猜測「這可能是之前你訂購的商品，可以不理會」。

根據「財政部關務署」指出，若民眾確認該筆貨物為自己所進口的貨物，則須點入該筆分提單號碼後點選「申報相符」，即完成預先委任，該筆貨物始得進口。若像原PO這樣非自己所訂購的商品，如果選擇不回覆，或回覆申報不符，則該筆貨物將因未完成委任報關，無法報關進口。

海關 網購 詐騙

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