鋼管紅茶老爺爺現金家裡放 網提這原因很普遍

現代人工作薪資都是直接從銀行入帳，有餘錢也都存入銀行，既安全又有利息可拿。有一位網友看新聞時發現「花蓮的鋼管紅茶老爺爺把現金都放家裡」，他驚訝的在ptt貼文想問一下，是不是5、60歲以上有年紀的人，都比較喜歡把錢藏在家裡，而不是存到銀行呢？有網友老實說，「失火就沒了」。

原PO說，自己曾聽家中長輩說過「他也是家裡放了好幾十萬現金」，原PO想「為什麼現金都不存到銀行，這樣不是比較安全又有利息嗎？」放家裡萬一火災或是被偷，豈不是損失大了。

貼文一出，網友紛紛留言回應說，「做生意都要現金流通吧」、「做生意要留很多現金是正常的，進貨有時候好幾萬都是給現金」，也有人表示這是老一輩人的習慣，「長輩都不太信任銀行」、「老人家覺得現金要放家裡，不喜歡放在銀行」、「老人也比較喜歡現金交易，出門都是大疊鈔票塞口袋」。

更有人舉國外銀行破產擠兌的例子，「國外有發生過好幾次銀行破產給不出錢的狀況，大陸那邊也發生過幾次」，還有網友說「週轉加避稅呀，認識的開業牙醫買房前錢都放抽屜」。