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看《排球少年》每天都一堆人「踩1巨雷」 工作人員警告：只是懶得檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名影城人員指出，自從《排球少年》上映後，他每天、每個場次都看到有民眾偷拍電影畫面。影廳示意圖，圖片來源／Ingimage
一名影城人員指出，自從《排球少年》上映後，他每天、每個場次都看到有民眾偷拍電影畫面。影廳示意圖，圖片來源／Ingimage

許多人去看電影時，會拿出票根拍照留念，不過要特別注意，「電影畫面」千萬不能拍攝。近日就有一名影城員工指出，自從《排球少年》劇場版上映後，他每天都看到有人在拍照，但影廳內是禁止拍攝任何電影畫面的，片尾工作人員名單、彩蛋也都不能拍。

原PO在Dcard發文表示，他在影城外場打工，自從《排球少年》劇場版上映，他每天、每場都會看到有民眾拍攝電影畫面。他指出，其實監視器都看得到，工作人員只要稍微比對一下，就能認出民眾身份，「只是我們懶得去檢舉而已」。

原PO呼籲，不僅是電影正片，片尾的工作人員名單、最後的彩蛋等等，只要是有關於電影的畫面，全部都禁止拍攝，「如果我們去檢舉拍攝的人，最後鬧大損失的也是你們自己」，無奈勸告眾人「拜託不要再拍電影畫面了」。

貼文一出，網友紛紛回應，「拜託快去檢舉他們，超沒品」、「支持檢舉」、「拜託都抓出來」、「檢舉拜託，不要縱容」、「真的很討厭那種坐最上面偷拍片尾的學生，我還要用最快的速度衝上去抓人」、「做兩年電影院路過，真的不用怕，直接走上去勸說，不管是不是有模糊，還是用電影票擋大螢幕，露出一點點都是不行，你去勸說是在做對的事情」。

事實上，威秀影城就曾於2020年發布公告提醒民眾，影廳內播放的預告片、電影正片、片尾都嚴禁錄影、照相以及錄音，無論是個人收藏還是私下與朋友分享，任何未經授權的攝錄行為，都屬於「違法重製」行為，違反《著作權法》。

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