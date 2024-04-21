獨居友人準備國考傳噩耗 她憶Line四人群組一周前「始終已讀2」後悔了

生活再忙碌，也要記得關心身邊所愛的人。一名女網友在PTT發文抒發心情，表示自己和昔日大學室友A、B、C三人有個LINE群組，一直以來都有保持聯絡，其中獨居的友人C正準備國考，不料上周卻傳來死訊，讓她回憶起兩周前群組裡不尋常的跡象，因而自責不已。

原PO表示，和A、B、C三人為大學室友，雖然已畢業多年，至今仍保持聯絡，直到上周友人C的鄰居因聞到奇怪的臭味報警，才發現她已經在家中死亡了（非自殺）。回憶起近期不尋常的互動，原PO指出春假期間，友人A、B曾前往日本賞櫻花，也在LINE群組裡不斷分享當地美景與佳餚，不過C卻毫無回應。

原PO自責說道，整整五天，LINE群組的訊息總共近兩百則，已讀人數原本應該有3人，最後卻都只停留在2人，「倘若我們早點察覺已讀人數缺1，然後試圖聯絡C，也許結果會不一樣」，最後沉痛呼籲大家關心身邊的朋友。

貼文一出，網友們紛紛留言哀悼，「哇…好難過…」、「想到某保全老大哥，早安圖某日就沒再發了，大概是走了」、「所以我現在不討厭早安圖，那是一個他目前平安的訊息」、「以前大學實驗室學長突然中風，躺地板兩天才被救，命保住了但從此殘障，那件事嚇到我，後來我只要看到有人回訊息頻率突然減低就會關心一下」。

不少人安慰原PO，現代人不讀不回，也常會有想著對方「是否忙碌」而不打擾的情況，因此不需要為此事過於自責，「朋友不讀不回很常見啊，都會以為他們在忙…妳就別自責了吧…RIP」、「一般人不會去注意群組已讀人數吧」、「做妳自己想做的事就好了，生死由命，關不關心都可以」、「別想太多，就算妳們發現，還是很難救得回來，只不過我們還是可以提醒自己多關心身邊的人，減少遺憾發生」。