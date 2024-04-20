南韓YTR饒河夜市買「2水果400元」！粉絲怒罵坑殺 老闆娘回應了

日前韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」上傳一部影片，她帶著一名脫北女孩遊饒河夜市，期間經過一家水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份，一共支付了400元，2人吃得相當開心，沒想到卻有粉絲在留言區開砲，直指2份水果賣400元根本是在坑殺遊客。

「韓勾ㄟ金針菇」日前帶一名脫北YouTuber「NARA」到台北遊玩，不只去了西門町、中正紀念堂，到了晚上2人還造訪了饒河夜市，期間不只大嗑美食小吃，也嘗試到夜市傳統遊戲的樂趣，隨後她們經過了一家水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份，支付了400元。

這一幕在留言區引爆討論，不少粉絲見狀相當憤怒，「這家要列進黑名單」、「這價錢嚇到我了」、「這家是不是上過很多次新聞了」、「400可以買一堆水果了」、「價格真的很敢開」、「根本就是專騙觀光客吧」、「如果跟之前報導是同一家，那就是慣犯，根本沒在怕」、「還以為400是因為菇菇買了一堆，結果就真的那2杯」，甚至有人直呼，「奉勸所有觀光客，不要在夜市跟一般路邊攤販買水果」。

根據《東森新聞》報導，針對被控「坑殺外國人」一事，老闆娘回應攤位都有明確標價，也並未強迫客人購買，更喊冤直指現在水果成本非常高，光一顆釋迦就要價150元以上，賣200元絕對合理。不過各家水果行看法不一，有人直言根本「土匪」，同樣的量她們也會協助切好，最多賣150元，也有業者認為加上工錢「勉強算合理」。