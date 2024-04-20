快訊

杜拜機場淹水！阿聯酋航空一度不載轉機客…旅客被迫在桃機退票改航班

誰家小孩？台中傳小學生「坐斑馬線上」等紅綠燈 網友驚嚇：太危險

NBA／渡邊雄太NBA生涯告終 重返日本職籃掀20隊搶人大戰

南韓YTR饒河夜市買「2水果400元」！粉絲怒罵坑殺 老闆娘回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
饒河街夜市某水果攤以400元向外國人賣出2份水果，網友見狀直呼「根本坑殺」。圖／聯合報系資料照片
饒河街夜市某水果攤以400元向外國人賣出2份水果，網友見狀直呼「根本坑殺」。圖／聯合報系資料照片

日前韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」上傳一部影片，她帶著一名脫北女孩遊饒河夜市，期間經過一家水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份，一共支付了400元，2人吃得相當開心，沒想到卻有粉絲在留言區開砲，直指2份水果賣400元根本是在坑殺遊客。

「韓勾ㄟ金針菇」日前帶一名脫北YouTuber「NARA」到台北遊玩，不只去了西門町、中正紀念堂，到了晚上2人還造訪了饒河夜市，期間不只大嗑美食小吃，也嘗試到夜市傳統遊戲的樂趣，隨後她們經過了一家水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份，支付了400元。

這一幕在留言區引爆討論，不少粉絲見狀相當憤怒，「這家要列進黑名單」、「這價錢嚇到我了」、「這家是不是上過很多次新聞了」、「400可以買一堆水果了」、「價格真的很敢開」、「根本就是專騙觀光客吧」、「如果跟之前報導是同一家，那就是慣犯，根本沒在怕」、「還以為400是因為菇菇買了一堆，結果就真的那2杯」，甚至有人直呼，「奉勸所有觀光客，不要在夜市跟一般路邊攤販買水果」。

根據《東森新聞》報導，針對被控「坑殺外國人」一事，老闆娘回應攤位都有明確標價，也並未強迫客人購買，更喊冤直指現在水果成本非常高，光一顆釋迦就要價150元以上，賣200元絕對合理。不過各家水果行看法不一，有人直言根本「土匪」，同樣的量她們也會協助切好，最多賣150元，也有業者認為加上工錢「勉強算合理」。

YouTuber 價錢 外國人 水果 饒河夜市

延伸閱讀

帶爸媽跟團去日本「奧客行徑連發」！女兒一路道歉崩潰 導遊教這招化解

英國女導遊移居台南初嚐一美食竟失眠 猛喊：天大的錯誤啊

他質疑為何上酷澎買台灣零食 網一面倒回應這答案

網友發話題佩服台灣人任勞任怨 卻舉5點指台灣人很冷漠

相關新聞

南韓YTR饒河夜市買「2水果400元」！粉絲怒罵坑殺 老闆娘回應了

日前韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」上傳一部影片，她帶著一名脫北女孩遊饒河夜市，期間經過一家水果攤，買了釋迦與蓮霧各一份，一共支付了400元，2人吃得相當開心，沒想到卻有粉絲在留言區開砲，直指2份水果賣400元根本是在坑殺遊客。

外食族餐費破萬很正常？他揭「每月花費明細」 兩派網友掀論戰

台灣物價飆漲，一名網友指出，自己每個月「伙食費破萬」幾乎是常態，就算再努力省錢，三餐至少都要花250元，若加上咖啡和零食費用，每月餐費一定破萬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

小孩畢旅「台南2天1夜6800元」家長看2規定怒轟：根本強迫參加

近期有許多學校開始詢問有關於畢業旅行的事項，有家長抱怨，小孩就讀的一間幼兒園，發通知單說要去台南兩天一夜畢旅，費用6800元，如果不參加也不退費，而且需要家長自己帶回家照顧，讓他氣憤直呼「根本是強迫參加畢業旅行」。

網友發話題佩服台灣人任勞任怨 卻舉5點指台灣人很冷漠

提到台灣，多數人都會豎起大拇指表示「很佩服台灣人」、「最美麗的風景是人」，因為台灣人多數任勞任怨，對於不合理的要求，都暗自吞下，也毫無怨言。一位網友在Dcard貼文表示，「他真的很佩服台灣人」，台灣本身問題那麼多，但台灣人依然可以一如往常地過生活，讓原PO不禁要問，這樣的情況「不知該說台灣人冷漠，還是因為根本改變不了的無助剝奪感」。

他質疑為何上酷澎買台灣零食 網一面倒回應這答案

有一位男網友日前幫室友收了一箱包裹，打開一看裡面全部都是台灣零食，室友的舉動讓他充滿疑惑，隨即上Dcard 貼文請教其他人，「誰會在酷澎上買一堆台灣零食啦」。

出國跟團遇到「雷導遊」！ 過來人嘆：品質像在丟骰子

出國旅遊時，有些人會選擇自由行，有些人則喜歡跟團旅遊，讓旅行社規劃行程及處理大小事。一名網友分享，近日全家跟團到日本黑部立山旅遊，遇到的導遊卻讓他感到很失望，不禁感嘆「出國跟團遇到好導遊真的很重要」，引起眾人共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。