小孩畢旅「台南2天1夜6800元」家長看2規定怒轟：根本強迫參加
近期有許多學校開始詢問有關於畢業旅行的事項，有家長抱怨，小孩就讀的一間幼兒園，發通知單說要去台南兩天一夜畢旅，費用6800元，如果不參加也不退費，而且需要家長自己帶回家照顧，讓他氣憤直呼「根本是強迫參加畢業旅行」。
一名家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文指出，小孩就讀台中的幼兒園，最近發通知單說要舉辦畢業旅行，是去台南兩天一夜，費用6800元，他認為這樣收費比大人去參加旅行團還要貴很多，之前阿公參加老人會的台南之旅三天兩夜也才4800元。
家長也進一步說，校方還表示，如果小孩不參加的話，費用不會退還，而且還需要家長帶回家自己顧，因為星期二去星期三回來，所以白天家裡沒大人的話，根本只能被迫參加畢業旅行。
此文一出馬上引起熱議，有人提出建議「就不要參加就好，自己帶小孩出去玩兩天」、「不能接受就不要參加，人數不足，學校也會知道問題在哪」、「就不要參加活動，園方就不會再辦了」、「你請兩天假自己在家帶小孩就好了啊！」、「那麼小的孩子在外面過夜太危險了，不要參加吧！」。
但也有人認為不能跟老人團比較，「畢旅哪裡來的公訂價，去的地方、住宿、吃飯都有差別，而且幼兒又不購物；最重要的是老師還願意！」、「費用真的要看行程，不能這樣比較」、「老人團通常飯店很普通，然後大多免門票的行程」、「敢帶小孩出去欸，很猛」。
不過有網友好奇原po的「不參加不退費，是指什麼東西不退費？」，有人也解釋，「規定是，幼兒請假連續達七日（含例假日）以上，且於事前辦妥請假手續者，依停課日數退還點心、午餐及交通代辦費，其他費用不予退還」，因此認為原po說的不退費應該是2天沒托育的錢，家長自顧但不退托育費。
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