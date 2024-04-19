網友發話題佩服台灣人任勞任怨 卻舉5點指台灣人很冷漠

提到台灣，多數人都會豎起大拇指表示「很佩服台灣人」、「最美麗的風景是人」，因為台灣人多數任勞任怨，對於不合理的要求，都暗自吞下，也毫無怨言。一位網友在Dcard貼文表示，「他真的很佩服台灣人」，台灣本身問題那麼多，但台灣人依然可以一如往常地過生活，讓原PO不禁要問，這樣的情況「不知該說台灣人冷漠，還是因為根本改變不了的無助剝奪感」。

原PO文中提到，台灣人一直身處幾個問題中，1.是高工時卻低薪，雖然台灣人有時會替自己爭權益而提罷工，但多數不成功；2.是國內進口車都比國外同款車貴；3.是房價貴，公設比偏高；4.是食安問題嚴重，從餿水油到最近的粿條；5.是兒少問題，刑責普遍偏低，無法達到殺雞儆猴的效果，兒少案件發生時，大家會感到憤怒，但無法引起群情激憤，而這些問題一直循環出現，台灣人依然一如往常地過生活。

貼文內容引起網友熱議，有網友說台灣人不僅任勞任怨，「而且還整天互嗆不努力，但如何客觀測量努力呢？工時可以吧，全世界大概只有5個國家比台灣努力」、「而且還會看不起發起罷工抗爭工時過長的人」，有人說得更卑微，台灣人「就很奴又很卑微，台灣人只敢在網路上大小聲嘴政治、嘴社會，然後隔天繼續畢恭畢敬的當奴工，到了晚上下班後繼續怨天尤人開直播嘴低薪嘴房價，沒有一個願意像素食主義者或是動保人士那樣站出來搖旗反抗或是做出一絲絲的改變，那怕是像老一輩228那樣，掀起一波革命也行」。

台灣人除了任勞任怨，有網友提出更多社會進步執行上的缺點，「還有交通問題，每年傷亡人數這麼多，也不見修法，改善道路工程；駕照繼續亂發，執法人員也隨便沒統一標準；生活環境醜，不安全也沒關係，台灣問題可多了」。

更有人點出台灣人的劣根性，「根本不可能團結，欺負自己人都不夠了，別人家小孩死不完」、「就為了討生活，很多事情不敢也無法吭聲啊，市井小民連中產都鬥不過了，更何況富人階級」。