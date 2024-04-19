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帶爸媽跟團去日本「奧客行徑連發」！女兒一路道歉崩潰 導遊教這招化解

聯合新聞網／ 綜合報導
帶爸媽出國玩示意圖。圖/ingimage
帶爸媽出國玩示意圖。圖/ingimage

一片孝心出錢帶父母出國旅遊，有位女網友終於發現爸媽是超級奧客，她在Dcard分享她帶父母「跟團」赴日遊玩，爸媽一路失控，各種沒水準行徑連發，讓她一整路都在跟店家道歉的悲慘遭遇。

原Po說到日本第一餐，導遊推薦可以點鰻魚飯，老爸馬上大聲說「台灣也有啊！有甚麼稀奇！」逛街、逛景點的時候，父母也會大聲說「這個台灣也有」、「台灣的更漂亮」、「大陸的公園比這更漂亮」。

老媽覺得大家都該會說中文，總在藥妝店、服飾店拉著店員、路人狂講中文，不管在哪裡都殺價，明明教了她簡單招呼日語，老媽還是狂對店員喊「欸欸」，甚至還伸手拍打女店員，原Po總道歉收場。

爸媽其他脫序行徑還有，在餐廳高聲抱怨食物「好難吃、吃不飽」、當街闖紅燈過馬路、在便利商店慢慢數零錢，原Po感嘆明明出來玩，卻得整路緊盯父母。某天她受不了，晚上回飯店勸爸媽出國不要沒禮貌，卻被嗆「哎唷，出錢了不起喔、養你那麼大還嫌我們丟臉」，讓她大嘆想盡孝卻踢到鐵板。

網友回響熱烈，「妳爸媽完全是雷中之雷，所有長輩旅行缺點全部都發生了」、「虧你撐得下去，我打心底佩服」、「生在這個家庭，你的三觀還可以如此正確，真是太好了，以後還是把錢省下來犒勞自己吧」、「很少看到帶父母出遊跟團還這麼慘的，如果自由行，可能不到半天原po直接買機票回家」。

也有過來人分享，「之前帶長輩出遊都警告他們，要是做什麼丟臉的事，我直接機票買了送他們回台灣，未來也別想再跟我們出遊，結果去了乖得跟什麼一樣」、「做過台灣服務業後，就會知道最78的就是台灣人了，外國遊客反而很好相處」、「讓他們自己出國就好」。

也有導遊留言，「出國在外，很多人往往會變另外一種樣貌出現…或許可以私下請導遊在車上溫柔提醒一些在日本購物或是生活的小禮節，透過第三人有時候長輩或許會比較容易聽進去」。

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