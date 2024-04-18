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女生不喜歡吃便當？ 網直指：比吃這些食物健康多了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示很少看到女生在便當店排隊，是「女生不喜歡吃便當嗎？」還是其他原因。圖／ingimage
有網友表示很少看到女生在便當店排隊，是「女生不喜歡吃便當嗎？」還是其他原因。圖／ingimage

許多學生和上班族為解決三餐，多數會買個便當充飢。有網友在PTT貼文表示很少看到女生在便當店排隊，是「女生不喜歡吃便當嗎？」還是有其他原因？貼文引起熱議，有網友表示吃便當「會胖」，也有人說吃便當「比吃小火鍋、鹽酥雞、麥當勞、肯德基健康100倍」。

原PO說自己觀察常去的幾間便當店，發現扣除主要客群為中年阿伯外，即便是20～40歲族群愛買的便當店，也很少看到女生在排隊買便當。原PO質疑女生是不喜歡吃便當嗎？

貼文引起網友們熱烈議論，不愛吃便當的人表示，「身邊女生大都不喜歡」、「很油吧」、「會胖」、「就跟日本吉野家的道理是一樣，OL是不會去吃的」、「份量太多吧，我有認識女生朋友一餐吃五顆水餃就覺得太飽」、「工人吃粗飽的，女生比較少做工」、「比較瘦小的女生，便當一個就快超過一天基礎代謝率了」。

喜歡吃便當的人則出言力挺，「超愛便當，愛死便當，便當死忠的」，買便當時不要飯只夾菜，隔天超舒暢，「比吃小火鍋、鹽酥雞、麥當勞、肯德基健康100倍」、「我超愛，都會跟店家說飯一半」、「我喜歡好吃的雞腿便當」、「吃素的女生通常很愛自助餐便當，但明德素食自助餐太貴」、「自助餐可以自己選的那種便當我OK」、「80元的台鐵便當好好吃，搭車都會去買」。現在市面上流行連鎖健康便當店，很多學生或上班族「都買健康便當了」。

便當 自助餐 自助餐廳

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