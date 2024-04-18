驚蟄喚醒青蛇從天降...他隨手拍掉慘被咬 網驚：想看砂鍋大拳頭

春天到了，驚蟄喚醒大地萬物，許多冬眠的動物紛紛出來活動。一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」上分享，自己走路經過一棵樹下，被樹枝上跌落的青蛇咬傷的經過。還貼上青蛇的照片。許多網友除了關心原po的傷勢外，更想看看「腫成了砂鍋大的拳頭」，因為「有圖才有真相」。

原po除上傳一張青蛇的照片外，還寫到日前經過一棵樹下，突然有東西從樹上掉落在他的右肩膀上，他下意識去拍掉，結果左手背被那東西咬了一口，雖說立刻去醫院打血清，但左手仍腫成砂鍋大的拳頭。原po接著解釋，醫師說他下意識拍掉的動作，讓蛇以為被攻擊，所以才咬他一口。從圖片上可看到，蛇全身呈現翠綠色，只有尾巴頂端的部分有點棕紅色，驚蟄過後算是春天開始，原po提醒大家要小心蛇出沒！

網友們看完貼文後熱議，紛紛留言關心原po「沒事吧」、「保重啊！」另有內行網友表示，這是「赤尾青竹絲」、「青竹絲毒性很強」、「赤尾的耶，出血性蛇毒」、「這有毒，好在你有趕緊處理」。更有人說「在肩膀如果不拍掉，可能連醫院都省起來不用去了」、「一般牠們不會這樣掉下來，牠們會固定在樹旁等獵物不容易掉，除非你去撥牠」。

也有網友提出不同的看法，認為青蛇「應該無毒」、「赤尾的尾巴是紅綠黃」、「被赤尾青竹絲咬到，竟然還能鎮定的拍照，真令人佩服不已」。有人起鬨說想看原po手腫的樣子，「想看手腫成怎樣」、「大家都想看你的頭，你就滿足大家吧！我是說砂鍋拳頭喔！」

有網友分享遭蛇咬傷的處理方式，「赤尾青竹絲，台灣五大毒蛇毒性最弱的，但仍會腫脹，若打了抗毒血清，就只剩組織胺會讓傷口組織嚴重積水，無生命危險，但要慎防蜂窩組織炎」、「赤尾就是毒蛇裡的8+9，容易主動攻擊人，不過牠咬到還算還好，起碼是出血性的毒蛇，如果是被神經毒的咬到就比較嚴重了」。