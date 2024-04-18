太香了？網傳中鋼外派印度年薪280萬 鄉民揪1點憂：能活著回來嗎

許多人為了爭取高薪或是充實自己的經歷，找工作時可能會選擇海外公司，或者尋找台灣公司派駐海外的職缺。有網友爆料一位在中鋼任職的朋友，近期被詢問是否有意願外派印度，年薪280萬元、3年後可返台，職缺與薪水資訊曝光後瞬間引起兩派網友論戰。

一名網友在PTT發文，他提到一名任職於中鋼的朋友，近期被公司長官詢問是否有意願接受外派印度的職缺，雖然3年後才能返台，但年薪高達280萬元。原PO聞訊後，直呼「280萬感覺也太香了吧」，但對於印度職缺也十分猶豫「這樣要去還是不去？」

貼文曝光後馬上吸引大批鄉民討論，有人認為年薪280萬元十分優渥，加上未來返台後可能更有升遷機會可以考慮外派，「去吧，印度大城市沒想像中恐怖」、「通常外派前都不想去，真外派後都不想回台」、「單身可以考慮啦」、「去吧，280萬幾年賺得到」、「去啊，3年後回來也是升遷」、「中鋼食宿應該不會太差，當然去啊」。

不過另一派網友則十分擔憂印度的衛生環境，「1年份的止瀉藥先買好」、「3年身體也壞的差不多了，賺來的錢是未來醫療費」、「要看工作環境，印度水髒空氣髒，如果在很糟的環境中工作，那就看命夠不夠硬囉」、「吃3年真的能活著回來嗎？」、「想到那裡生活的飲用水和飲食就pass」。