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平民美食不平價！3經典小吃價格都破百 他逛夜市驚：是要怎麼活？
台灣身為美食王國，不少觀光客都為此而來，不過近年來物價飆漲，就連「平民美食」的價格也不再親民，有網友久久逛一次夜市，結果竟被小吃的價格給嚇傻，驚呼「隨便吃一樣都破百，人民要怎麼活啊」。
該名網友在PTT分享，久久出門逛一次夜市，結果差點被夜市小吃的售價給嚇哭，臭豆腐一份80到100元、雞排100元到120元、蚵仔煎100元，「這些不是平民美食嗎?隨便吃一樣都破百，人民要怎麼活啊！」。
文章曝光，網友們也超有感，紛紛感嘆「原本的平民變賤民階級，賤民美食=i珍時」、「變超貴，以前明明很便宜」、「以前200元吃飽，現在沒400連填個肚子都不夠」、「很多夜市現在都賺觀光客的錢，賣貴很正常」、「現在便宜的才要害怕」、「其實夜市真的很貴，去別地方吃吧」。
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