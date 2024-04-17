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刷新三觀！他見信用卡額度嘆「銀行認證底層」 網發1數字吸歪樓朝聖：太羞辱人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友近日分享，銀行核發的信用額度太低，讓他忍不住淚訴自己是「銀行認證的社會底層」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友近日分享，銀行核發的信用額度太低，讓他忍不住淚訴自己是「銀行認證的社會底層」。情境示意圖。圖／Ingimage

銀行會依據用戶狀況給予不同的信用額度，不少人新辦一張信用卡時，都會對核發的信用額度感到期待。一位網友近日便分享，自己本來滿心期待開箱信用額度，但核發的數字卻讓他忍不住淚訴，自己是「銀行認證的社會底層」。貼文曝光後掀起一陣討論，有網友安慰道「有總比沒有好，很多連申辦資格都沒有」，更有人分享自己的信用額度僅達1000元，吸引許多人歪樓朝聖。

一位網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，表示近日拿到銀行寄發的信用卡，不過看到信用額度的數字卻悲從中來，哀號自己是「銀行認證的社會底層」。從他發出的照片可以看到，原PO手中的銀行通知顯示，信用額度只被核准了2萬4000元，比不少剛出社會的「信用小白」額度還低，令他傻眼直呼「刷新三觀」。

貼文發布後吸引逾1600則留言熱議，許多同路人紛紛比慘，曬出自己的額度，表示「你可能沒看過不到一萬的」、「我中信卡額度只有1萬8000元，有誰可以比我慘」「我第一次辦卡也是台新，額度只有2萬」、「還好吧！我出社會辦的信用卡，到現在過了22年還是只有1萬額度」；其中更有人的信用額度僅達1000元，哀怨回應原PO「已經很高了」，讓不少網友朝聖，「這種額度太羞辱人了」、「95加滿，加油員：先生您刷爆了」、「這比悠遊卡儲值上限還少好嗎」、「騙人的吧？我笑到岔氣」。

原PO也在留言補充其他銀行的應繳帳單的金額，可見刷卡金額不低，每個月也幾乎刷了12至16萬，自嘲可能是「刷卡花費太少」、消費金額「應該是不夠」，才會被銀行看不起。

也有不少網友安慰原PO，「說真的額度跟核卡這東西本來就很謎了」、「通常就兩種，一個是公股銀行的蔑視，另一個就是被當作學生身分」、「用個一年，每個月都繳清，再申請調高到10萬」、「怕的是帳戶存款不足，而不是額度不足」、「有總比沒有好，很多連申辦資格都沒有」、「不錯了，現在很多詐欺前科還有信用破產不良的，連信用卡都沒得辦」、「我沒欠銀行沒貸款，還辦不過，有就要偷笑」、「別想太多，等你收入上去，銀行會拼命問你額度要不要拉高」。

一位網友近日分享，銀行核發的信用額度僅2萬4000元，讓他忍不住淚訴自己是「銀行認證的社會底層」。圖／截自爆廢1公社
一位網友近日分享，銀行核發的信用額度僅2萬4000元，讓他忍不住淚訴自己是「銀行認證的社會底層」。圖／截自爆廢1公社

信用 刷卡 額度

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