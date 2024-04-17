以前不會！台灣店家「出現1通病」他嘆超詭異 網直搖頭：看了就不想買

台灣市區店家密集，販賣各式的商品店家都有。通常走在路上，首先映入眼簾的就是店家的招牌，不過近期也出現了各種「創意店名」，有網友表示，現在的店家取名越來越詭異，不像以前都老實、淺顯易懂，留言區也一堆網友有共鳴，認為「一堆諧音梗好煩」。

網友在PTT以「為什麼台灣店家取名越來越詭異？」為題發文，他表示以前台灣的店家取名都很老實、淺顯易懂，比的是真下廚功夫而不是徒有虛名、華而不實的店名，像是X記、正宗XXX，老X，不然就是以地名為主像是四川、廣粵、山東、江浙、永和等等。

此文一出也不少網友有共鳴留言，「一堆諧音哏好煩」、「店名奇怪的都又貴又難吃，屢試不爽嘻嘻」、「低級當有趣，那種低能諧音哏的完全不會想消費」、「低級當有趣很沒水準的根本不會想去」、「台灣人沒什麼美感啊」、「自覺商品不吸引人才會出這種爛招」、「這種就是根本沒打算長期經營，東西也很爛」。

但也有人認為，「表示您老了」、「不要太低級，能夠會心一笑就不錯了」、「因為X記很容易撞名吧」、「這些特殊名字大家不是都挺有印象的嗎？這樣店家就達到當初取名的目的了」、「連這也能扯台灣人，自己沒水準把別人拖下水幹嘛？」。