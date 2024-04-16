電費漲..改用桶裝瓦斯較省錢？ 網友：這2種都比用電強

台電4月1日起調漲電費，對於用電大戶而言，除了必要用電開支外，已經開始找尋節電省錢的方式。有網友在ptt貼文發問，電費要漲了，改用桶裝瓦斯會不會比較省？有人看完貼文後，留言回應表示，「瓦斯桶比較省，天然氣比較貴，都比用電強」。

原PO文中說，4月1日開始電費要漲了，以後會不會再漲也不知道，所以想節電省錢，考慮改用桶裝瓦斯。他說桶裝瓦斯一般用戶長條形的，最便宜的一桶大約650～700元，如果只是純煮飯、燒開水，一桶大概可用1個月，如果熱水器也裝回瓦斯電池熱水器，會不會更省錢，而且停電也不怕？

貼文引起網友們熱烈討論，主張改用桶裝瓦斯省錢的人表示，「瓦斯好像一直都比較省吧」、「烘衣機也用瓦斯的，認真省」、「瓦斯桶比較省，天然氣比較貴，都比電強」。

覺得天然氣比較省錢的網友說，「你是舊住宅嗎，新的住宅都有天然氣吧」、「天然氣比較省」、「天然氣比桶裝瓦斯省多了，好嗎」、「天然氣貴在安裝管線，安裝完後費用大概是桶裝瓦斯一半」、「天然氣每個月有一百多基本費」。也有人說「能源分散，別想著省錢，到時候沒得用更慘」、「我都去山上撿木頭，回家燒開水或煮飯」。