台灣治安太好！陸客見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不少外國遊客來台旅遊或生活，都會對台灣的治安感到不可思議，例如在佔位子時可以隨意將包包、手機等個人物品擺放在桌上，近日一位陸客來台遊玩，在騎樓驚見「這一幕」，也忍不住直呼：「你們膽子好大」。貼文發布後不少大陸人紛紛訝異台灣「人民素質高」，也釣出一串台灣網友歪樓笑稱「台灣人只偷食物、雨傘和抹布」。

一位大陸網友在社群平台小紅書上發文，表示自己一路從台北玩到高雄，總感覺台灣特別文明、安全，原PO也指出，自己發現許多台灣人習慣將安全帽放在機車坐墊上，讓他忍不住驚呼：「安全帽這樣放，不怕被順手牽羊？台灣人你們膽子好大」。而從他貼出的照片可以看到，騎樓停了一整排的機車，不過多數的機車騎士都將安全帽隨意的擺放在坐墊或掛在後照鏡上，不過安全帽依然完好，沒有被盜走。

貼文曝光後，一票大陸網友直讚台灣治安良好，「真好啊，我安全帽被偷過了兩個」、「人民素質高」、「我在三亞半年被偷兩頂帽子，車裡有的也被偷，然後身邊的朋友都有被偷過的」、「去台灣旅行包包掉了，裡面有證件、錢，半小時後回去找仍然在那裡」、「台灣治安很好的」、「這在大陸很難理解啊」、「那你來海南，菜、抹布、帽子、喝過的奶茶、車墊都給你偷走」。

該文也釣出一串台灣網友，歪樓笑指台灣人不偷安全帽，反而會選擇「這三樣」下手，「台灣人只偷食物、雨傘和抹布」、「偷啥安全帽，一聽就不是當地人，那麼臭的東西，扔地上都沒人撿」、「沒人要偷安全帽啦，你就算放十個安全帽也沒有人要，你放食物三秒消失好嗎」、「偷什麼安全帽，偷鹽酥雞才是王道」、「安全帽不一定洗過，但雞肯定是現炸的」、「機車鑰匙沒有拔都不會被偷，但是食物掛在機車上一定會被拿走」、「抹布比安全帽危險」、「我機車鑰匙插著一整天，放在人來人往的大賣場旁也沒人要偷，台灣人不偷這種，你放雨傘就不一定了」。

不過也有大陸網友平反，表示在自己的家鄉，這個情況也十分常見，「廣州現在也是這樣，還有人把買的東西放那的」、「我們老家所有人也都這麼放安全帽，這樣玩意兒和其他人穿過的襪子、內褲沒本質區別，誰會拿這個啊」、「海南的車棚都是這樣放的」、「這有什麼好奇怪的？在我們18線小縣城也沒人會偷這玩意」、「上海也隨便放的啊，帽子有啥用」。